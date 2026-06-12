Mersin'de dezavantajlı bireyler su sporlarıyla buluşuyor - Son Dakika
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Mersin'de dezavantajlı bireyler su sporlarıyla buluşuyor

Mersin\'de dezavantajlı bireyler su sporlarıyla buluşuyor
12.06.2026 16:43  Güncelleme: 16:44
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Mezitli Belediyesi ve Akdeniz Doğa ve Su Sporları Kulübü iş birliğiyle dezavantajlı vatandaşlar ücretsiz su sporlarıyla buluşturuluyor. Proje, katılımcıların fiziksel ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Mezitli Belediyesi ile Akdeniz Doğa ve Su Sporları Kulübü iş birliğinde hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında dezavantajlı vatandaşlar ücretsiz olarak su sporlarıyla buluşturulacak. Projeyle katılımcıların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Proje kapsamında düzenlenecek etkinliklerin güvenli ve destekleyici bir ortamda gerçekleştirileceği belirtilirken, vatandaşların suyla bağ kurmaları, özgüvenlerini artırmaları ve sosyal yaşama daha aktif katılım göstermeleri amaçlanıyor.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, dezavantajlı vatandaşların sporla ve özellikle su sporlarıyla tanışmalarını sağlayacak iş birliğinin önemli bir sosyal kazanım sunacağını ifade etti. Engelsiz ve erişilebilir bir yaşam için çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Tuncer, projenin katılımcıların sosyal hayata daha güçlü şekilde dahil olmalarına katkı sağlayacağını söyledi.

Akdeniz Doğa ve Su Sporları Kulübü Yetkilisi Fuat Aracı da su sporlarının birleştirici ve iyileştirici yönüne inandıklarını belirterek, Mezitli Belediyesi ile gerçekleştirilen iş birliği sayesinde daha fazla vatandaşa ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi. Aracı, katılımcıların yeni deneyimler kazanmasına ve özgüvenlerini geliştirmesine destek olacak güvenli ve keyifli bir program hazırladıklarını ifade etti.

Mezitli Belediyesi ve Akdeniz Doğa ve Su Sporları Kulübü tarafından ortaklaşa yürütülen projenin, dezavantajlı bireylerin sporla buluşmasına imkan sağlamasının yanı sıra toplumsal farkındalığın artırılmasına da katkı sunacağı bildirildi.

Projenin ilerleyen dönemde daha geniş kitlelere ulaştırılması ve farklı yaş gruplarını kapsayacak şekilde geliştirilmesi planlanıyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de dezavantajlı bireyler su sporlarıyla buluşuyor - Son Dakika

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