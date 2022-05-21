Mezitli'de Yaşayan Ukraynalılar Gönüllü Evinde Türkçe Öğreniyor - Son Dakika
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Mezitli'de Yaşayan Ukraynalılar Gönüllü Evinde Türkçe Öğreniyor

21.05.2022 10:44
Mezitli'de Yaşayan Ukraynalılar Gönüllü Evinde Türkçe Öğreniyor

Ülkelerinde yaşanan savaş nedeniyle Türkiye'ye gelerek büyük bölümü Mezitli’de yaşamaya başlayan Ukraynalılar, yeni yaşam koşullarına daha kolay uyum sağlayabilmek amacıyla Mezitli Belediyesi Tece Gönüllü Evinde Türkçe öğreniyor. Savaştan yıllar önce yaşamak için Mezitli’yi tercih eden Tanya Doygun’dan ders alan Ukraynalılar, bol bol pratik yaparak Türkçelerini geliştirmeye çalışıyorlar.

Ülkelerinde yaşanan savaş nedeniyle Türkiye'ye gelerek büyük bölümü Mezitli'de yaşamaya başlayan Ukraynalılar, yeni yaşam koşullarına daha kolay uyum sağlayabilmek amacıyla Mezitli Belediyesi Tece Gönüllü Evinde Türkçe öğreniyor. Savaştan yıllar önce yaşamak için Mezitli'yi tercih eden Tanya Doygun'dan ders alan Ukraynalılar, bol bol pratik yaparak Türkçelerini geliştirmeye çalışıyorlar.

Daha önce Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'la bir araya gelerek yaşadıkları sıkıntıları paylaşan Ukraynalılar, kent yaşamına ve dokusuna uyum sağlamak adına çaba sarf edeceklerini dile getirmişlerdi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh cihanda sulh' anlayışını savunduklarını belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Gönül isterdi ki memleketlerinde güven içerisinde yaşamaya devam etsinler. Ancak bir savaşın mağdurları olarak Türkiye'ye geldiler. Biz Türk misafirperverliğinin gereği olarak hepsine kucak açmak durumundayız. Bu çok önemli bir insanlık görevidir. Onların daha iyi şartlarda yaşaması ve burada bulundukları sürede Mezitlili vatandaşlarımızla birlikte uyum içerisinde olmaları için tüm tedbirleri alıyoruz. Sorunların çözümü için biz de elimizden geleni yapacağız" dedi.

Ukraynalıların uyum adına gösterdikleri büyük çabaya teşekkür eden Başkan Tarhan, "Ukraynalılar, Savaş mağduru olarak geldikleri Mezitli'de Avrupa kültürünün tüm etkilerini gösteriyorlar. Sahil ve park temizliği kampanyaları yapıyorlar, Türkçe öğreniyorlar, Türk kültürüne uygun davranmaya özen gösteriyorlar. Kendilerine gösterdikleri bu çaba ve özveri için teşekkür ederim" diye konuştu.

Öncelikle 3-6 yaş arası çocukların eğitimi için tespitler yaptırarak gerekirse bir Gündüz Bakımevi yapılması için girişimler yapacaklarını dile getiren Başkan Tarhan, "Yine ilgililerine ve yeteneklerine göre Mezitli Belediyemizin açtığı kurslardan tüm Ukraynalı vatandaşlarımızın yararlanması için çalışma yapacağız. Gıda ve barınma sorunları için gereken çalışmaları yaparak tüm sorunların çözümünü sağlayacağız" dedi.

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Kaynak: ANKA

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