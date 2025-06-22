Mezuniyet Kutlaması: Heykelde Eğlence

Sivas'ta üniversiteden mezun olan iki arkadaş, kampüs girişinde bulunan 'Hurri ve Şerri' heykeline çıktı. Sarissa Antik Kenti kazısında bulunan ve benzeri yapılarak Cumhuriyet Üniversitesi girişinde sergilenen heykele çıkan kızlar, şehri daha yüksekten görmek istediklerini söyledi.

Üniversite öğrenimlerini tamamlamak için Sivas'a giden iki arkadaş, mezun olduktan sonra yaptıkları ile dikkat çekti. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi girişinde bulunan ve ünlü ikiz boğa figürünün heykeline çıkan iki kafadar, görenleri gülümsetti. Sarissa Antik Kenti kazılarında, yan yana bir vaziyette bulunan ve aslı Sivas Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen heykele çıkarak mezuniyetlerini kutlamak istediklerini ifade eden iki arkadaş, "Gitmeden önce şehri biraz daha yüksekten izleyelim dedik. Buradan herkesi iyi izliyoruz. Gayet eğlenceli" dedi.

Bir süre heykelin üzerine oturan iki arkadaş, polis ekiplerinin uyarısı sonucu heykelden inerek uzaklaştı. - SİVAS