MH370 Uçuşunun Arama Çalışmaları Bir Yıl Uzatıldı - Son Dakika
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MH370 Uçuşunun Arama Çalışmaları Bir Yıl Uzatıldı

29.06.2026 16:40
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Malezya, 2014'te kaybolan MH370 uçağının arama çalışmalarını Ocean Infinity ile bir yıl uzattı.

Malezya, 2014 yılında kaybolan MH370 uçağının arama çalışmalarını bir yıl daha uzattı.

Malezya, 2014 yılında kaybolan ve 239 kişiye mezar olan "MH370" uçağının arama çalışmalarına 31 Aralık'ta yeniden başlamıştı. Malezya Ulaştırma Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, kayıp Malezya Havayolları MH370 uçağını aramak için derin deniz araştırmaları firması Ocean Infinity ile yaptığı anlaşmanın bir yıl daha uzatıldığını bildirdi. Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke anlaşmanın 1 Temmuz 2027'den 30 Haziran 2027'ye kadar 12 ay süreyle uzatıldığını belirterek "Bu karar, hükümetin MH370 sefer sayılı uçaktaki yolcuların yakınlarına bir sonuca ulaşmalarını sağlamaya yönelik sürekli ve sarsılmaz bağlılığının bir göstergesidir" dedi. Loke, arama çalışmalarının uzatılması amacının, Ocean Infinity tarafından kalan alanda arama çalışmalarının tamamen tamamlanmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Ocean Infinity, 2018 yılına kadar uçağı arama çalışmalarını yürütmüş, geçen yıl enkazı bulması halinde 70 milyon dolar ödeme alacağı, 15 bin km'lik bir alanı kapsayan arama çalışmalarına devam etmek üzere Malezya ile yeni bir anlaşma imzalamıştı.

MH370 uçuşu

Malezya Havayolları'na ait MH370 sayılı Kuala Lumpur-Pekin seferini gerçekleştirmek üzere havalanan yolcu uçağı kalkıştan 38 dakika sonra rotasından saparak radardan kaybolmuştu. Tarihin en geniş çaplı arama operasyonu olarak kayıtlara geçen arama kurtarma çalışmaları sonucu uçağın enkazı bulunamamıştı. Daha önce 26 ülkeden 60 gemi ve 50 uçağın katıldığı çok uluslu arama operasyonu 2017'de sona ermişti. Ocean Infinity tarafından 2018'de gerçekleştirilen arama ise 3 ay sonra son bulmuştu.

Tarihe büyük bir gizem olarak geçen olay, pilotun uçağı kasten düşürdüğü veya uçağın kaçırıldığı yönündeki spekülasyonlar da dahil çok sayıda komplo teorisinin ortaya çıkmasına neden olmuştu.

2018 yılında yapılan bir soruşturmada, uçağın kontrol sistemlerinin kasten manipüle edilerek rotasından saptırıldığı tespit edildi ancak nedeni çözülemedi. - KUALA LUMPUR

Kaynak: İHA

Teknoloji, Havacılık, 3. Sayfa, Malezya, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel MH370 Uçuşunun Arama Çalışmaları Bir Yıl Uzatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Serkan Yeşilyurt Serkan Yeşilyurt:
    Yahu bir yıl daha mı? 10 yıldır arıyorlar bulamamışlar ama devam edecekler tabii ki. Malı sayılıyor herhalde bu arama işi, sonuçta firma da kazanıyor, hükümet de iş yapıyor gösteriyor. Yakınları için yapılıyor diye yazıyor ama gerçekçi olalım, bu kadar yıl sonra ne bulunacak ki? 0 0 Yanıtla
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