MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan güven tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik 15. Olağan Kongresi'nde mevcut Başkan Talha Özkan güven tazeledi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzen kongreye MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve partililer katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongre sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okunmasıyla devam etti. Seçime tek liste halinde giren MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan, yürüdükleri bu kutlu yolda kendisini yeniden bu mukaddes göreve aday olma şerefini bahşeden MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sonsuz şükranlarımı sundu.