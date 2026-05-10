MHP'den Şehit ve Gazi Ailelerine Vefa Anneler Günü Programı
MHP'den Şehit ve Gazi Ailelerine Vefa Anneler Günü Programı

10.05.2026 17:32
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa İl Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Başkanlığı tarafından düzenlenen "Şehit ve Gazi Aileleri Vefa Anneler Günü Programı", şehit ve gazi ailelerini bir araya getirdi.

Anneler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen programda, şehit anneleri ile gazi anneleri ve eşlerine duyulan minnet ifade edildi. Yoğun katılımın olduğu programda duygu dolu anlar yaşandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla devam etti. Yapılan konuşmalarda, şehit ve gazilerin milletin gönlündeki yerinin daima ayrı olduğu belirtilerek, ailelerinin her zaman öncelik olduğu ifade edildi.

Programda konuşan parti temsilcileri, şehit ve gazi ailelerinin yalnız olmadığını belirterek, birlik ve dayanışma ruhunun önemine dikkat çekti. Anneler Günü vesilesiyle şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelerin günü kutlandı. Etkinlik, yapılan sohbet ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etkinlik, Bursa, Yerel, Son Dakika

SON DAKİKA: MHP'den Şehit ve Gazi Ailelerine Vefa Anneler Günü Programı - Son Dakika
