MHP'den şölen tadında bayramlaşma - Son Dakika
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MHP'den şölen tadında bayramlaşma

04.05.2022 16:14
MHP'den şölen tadında bayramlaşma

MHP Erzurum İl Başkanlığı'nca organize edilen bayram buluşması şölen tadında gerçekleşti.

MHP Erzurum İl Başkanlığı'nca organize edilen bayram buluşması şölen tadında gerçekleşti. Üye ve partili vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen bayramlaşma programında bayram coşkusu adeta zirvelere taşındı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, MHP MYK Üyesi Adem Yurdagül, MHP'de geçmişte MYK üyesi olarak görev yapan Gökhan Yazıcı, Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanı Abdulkadir Gökçan ve ilçe başkanlarıyla birlikte yöneticilerin hazır bulunduğu bayramlaşma etkinliğine partili vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.

Karataş: Bayramlar fırsattır

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, bayramların birlik ve beraberliğin hazzının doyasıya yaşandığı hatırı sayılar günlerden olduğunu belirterek, "Bayramlar bizde bir olmaktır, beraber olmaktır, sırt sırta verip dayanışmaktır, güç olmaktır. Bayramlar bizde küslükleri, dargınlıkları ve kırgınlıkları bir kenara bırakıp, muhabbette buluşmaktır, samimiyetle kavuşmaktır. Bayram bize gardaştır, yoldaştır, sırdaştır. Bayramlar bizde fırsattır, imkandır, dayanışmak, kucaklaşmak, olgunlaşmak için basamaktır. Bu vesileyle bizleri Ramazan ayının bayramına ulaştıran Yüce Allah'a şükrediyor, bizleri daha nice bayramlara eriştirmesini niyaz ediyorum. Birlik olalım, beraber olalım. Süreçte hem bayramlarımızı icra edelim, hem de aziz milletimize hizmet etmenin yaşatacağı bayramlarda buluşalım" diye konuştu.

Aydın: Eski Türkiye yok artık

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın ise, siyaset gündemine dair önemli mesajlar verdi. Aydın, Türkiye'nin birbiri ardına çok önemli imtihanlar verdiğinin altını çizerek, "Yüzümüzün akıyla çıktığımız bu imtihanların her birisi, Türkiye'yi çok daha güçlü bir hale getirdi. Eski Türkiye artık yok; tüm dünyanın dikkatini çeken, sözünü dinleten ve etkili dış politikasıyla uluslararası arenaya damgasını vuran bir Türkiye var artık.." ifadelerini kullandı.

MHP MYK Üyesi Adem Yurdagül de, MHP'nin Türk siyasetinin gövdesini oluşturduğunu kaydederek, "Biz bu çizgiye ve bu konuma birlik ve beraberlikle, milli ve manevi hassasiyetlerimizle geldik. Bu çizgiden şaşmayacağız, bu yoldan dönmeyeceğiz" dedi.

MHP Erzurum İl Başkanlığındaki bayramlaşma programının ardından Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanlığı ile MHP'nin ilçe başkanlıklarında da bayramlaşma etkinlikleri gerçekleştirildi. Dostluk ve birliktelik mesajlarının verildiği bayramlaşma merasimlerinde birlik ve beraberlik mesajları verilirken, taziye ziyaretleri de ihmal edilmedi. - ERZURUM

MHP'den şölen tadında bayramlaşma
MHP'den şölen tadında bayramlaşma

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Erzurum'da jandarmadan helikopterli bayram trafiği denetimi Erzurum'da jandarmadan helikopterli bayram trafiği denetimi AK Parti heyeti, CHP ve MHP heyetleri ile bayramlaştı AK Parti heyeti, CHP ve MHP heyetleri ile bayramlaştı

Milliyetçi Hareket Partisi, Erzurum, Bayram, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel MHP'den şölen tadında bayramlaşma - Son Dakika


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