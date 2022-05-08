MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp, şehit ve gazi anneleriyle bir araya geldi - Son Dakika
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MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp, şehit ve gazi anneleriyle bir araya geldi

08.05.2022 18:47
MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp, şehit ve gazi anneleriyle bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, evlat nöbetindeki, şehit ve gazi aileleriyle bir araya gelerek Anneler Günü'nü kutladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, evlat nöbetindeki, şehit ve gazi aileleriyle bir araya gelerek Anneler Günü'nü kutladı.

MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, kadın kolları ve teşkilat üyeleriyle HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetinde olan aileler, şehit ve gazi anneleri olmak üzere bir araya gelerek Anneler Günü'nü kutladı. Kayaalp, sabah şehit annelerini, gazi annelerini ziyaret ettiklerini, daha sonra evlat nöbetindeki annelere ziyarette bulunduklarını söyledi. Hep annelerin yanında olacaklarını belirten Başkan Kayaalp, "Buradaki anneler, yaz kış demeden, pandemi demeden mücadele ettiler. Bütün annelere, dünyaya mesaj verdiler. Bütün anneleri temsil etti. Her türlü desteğimiz onlarla olacak" dedi. - DİYARBAKIR

MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp, şehit ve gazi anneleriyle bir araya geldi
MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp, şehit ve gazi anneleriyle bir araya geldi
MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp, şehit ve gazi anneleriyle bir araya geldi
MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp, şehit ve gazi anneleriyle bir araya geldi
MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp, şehit ve gazi anneleriyle bir araya geldi

YORUMLAR
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Milliyetçi Hareket Partisi, Diyarbakır, Şehit, Gazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp, şehit ve gazi anneleriyle bir araya geldi - Son Dakika


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