MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım: "Milliyetçi Hareket Partili belediyeler Türkiye'nin en başarılı belediyeleridir" - Son Dakika
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım: "Milliyetçi Hareket Partili belediyeler Türkiye'nin en başarılı belediyeleridir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde partisinin seçim bürosunun açılışına katıldı. Yıldırım, konuşmasında Milliyetçi Hareket Partili belediyelerin Türkiye'nin en başarılı belediyeleri olduğunu belirtti ve destek istedi.

28.02.2024 19:14  Güncelleme: 19:21
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım: "Milliyetçi Hareket Partili belediyeler Türkiye'nin en başarılı belediyeleridir"

BİLECİK - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde partisinin seçim bürosunun açılışına katıldı.

Partililer tarafından karşılanan Yıldırım, ilk önce ilçede bulunan şehitliğe uğrayarak dua etti. Daha sonra sokakta yürüyen Yıldırım, vatandaşlarla tokalaştı. Seçim bürosu açılışında konuşan Yıldırım, seçmenlerden destek istedi. Milliyetçi Hareket Partili belediyelerin Türkiye'nin en başarılı belediyeleri olduğunu söyleyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım; "İktidarın neyi varsa hepsi olur. Kesinlikle buraya hizmetin en iyisi gelir. Hiç sanmasın ki buraya şöyle oldu böyle oldu filan değil! En iyi hizmeti verir. Milliyetçi Hareket Partili belediyeler üretken belediyecilik üzerine bir kendi imkanlarıyla üretir. Becerisinden kabiliyetinden endişe etmediğimiz bir belediye başkan adayımız var. Efendim buraya destek ihtiyacı var! Destek bizden. Önümüzdeki 2028 yılına kadar çok anormal bir durum olmazsa bir seçim söz konusu değil! Eskisi gibi parlamenter sisteminde 2 tane bakan efendim istifa etti, hemen seçime gidiyoruz diye bir şey yok. ya Cumhurbaşkanı isteyecek ya da meclis isteyecek. Erken seçim diye gündemimizde de yok. Önümüzde 4 buçuk sene Allah nasip ederse Cumhur ittifakının hükümeti var. Cumhur ittifakının birleşeni Milliyetçi Hareket Parti'si de Cumhur İttifakının belediyelerin hepsine gereğini yapar. Bununla ilgili bir endişeniz olmasın. Kafanızda böyle bir soru işareti olmasın. Diyelim ki birileri biz iktidarız, biz muhalefet miyiz? Biz de iktidarız! Emek vermişiz, beden ödemişiz. Ama bir şey istedik mi istemedik. Bakanlık istedik mi? İstemedik. Cumhurbaşkanı yardımcılığı istedik mi? İstemedik. Bunlardan bir talebimiz olmadı. Ama Pazaryeri ilçesi için her şey isteriz. Şahsımıza, kişiliğimize herhangi bir talebemiz olmadı. Kendi insanımız için, kendi belediyemiz için, bize güvenen, bize gönül veren, bizim arkamızdan gelen herkes için her şeyi en mükemmel şekilde yaparız. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Milliyetçi Hareket Partili belediyeler Türkiye'nin en başarılı belediyeleridir. Üretken belediyeleridir. Hem kendileri üretir, hem diğer belediyelerle yardımlaşma olur, hem de gerekli şekilde gerekli yardımı en iyi şekilde alır" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Yıldırım, partililerle birlikte kurdele keserek seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA

Yaşar Yıldırım, Türkiye, Bilecik, MHP, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım: 'Milliyetçi Hareket Partili belediyeler Türkiye'nin en başarılı belediyeleridir' - Son Dakika

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