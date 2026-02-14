MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan CHP'ye "Yemin" Tepkisi: "Bu Bir Cinnet Halidir"

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı'nın atanarak görevlerine başlamalarının ardından, Anayasa gereği Meclis'te yemin etmeleri söz konusu olunca, CHP'nin bunalımının bir cinnete dönüştüğünü gördük. Bu bir cinnet halidir, bir akıl tutulmasıdır" dedi.

MHP Manisa Milletvekili ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Soma'ya bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. MHP Soma İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Akçay, vatandaşlarla sohbet ederek ilçenin sorunlarını dinledi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Akçay, şöyle konuştu:

"İhbarcısının, tanığının, sanığının hepsinin de CHP mensubu olduğu gerçeğini dikkate alırsak, bunlar adeta birbirlerine düşmüş bir bunalım içindedir. Son Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı'nın atanarak görevlerine başlamalarının ardından, Anayasa gereği Meclis'te yemin etmeleri söz konusu olunca, CHP'nin bu bunalımının bir cinnete dönüştüğünü gördük. CHP tam anlamıyla bir cinnet geçirme halindedir. CHP, cinnet geçiriyor ve aklını kaybetmiş bir şekilde ne yaptığını bilemez, tutarsız davranışlar sergiliyor. O çirkin görüntülere yol açan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Sorumlusu da başta Sayın Özgür Özel ve CHP'nin Grup başkanvekilleridir. Kendileri buna 'eylem' diyorlar ancak bunun doğru olmadığını düşünen CHP'li milletvekilleri de sıralarında oturarak sessiz tepkilerini göstermiştir. Bazen susarak da tepki gösterilir."

Meydana gelen hadisede de Milliyetçi Hareket Partisi olarak yer almadık. Bu olaylar çirkindir ve başrol Cumhuriyet Halk Partisi'ne aittir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin klasik zihniyeti şudur: Oyları başkası alsın, mesela Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan oyları alsın ama memleketi biz idare edelim. Böyle sakat bir anlayış olabilir mi? Cumhurbaşkanı atayacağı bakanları sizden icazet alarak mı atayacak? Anayasa ve İçtüzüğün verdiği hakka, hangi yetkiyle mani olmaya çalışıyorsunuz? Bu ne şirretliktir? Kendine gel ey CHP. Kendini rehabilite et, kendini tedavi et. Bu bir cinnet halidir, bir akıl tutulmasıdır. Türkiye'nin ikinci büyük partisisiniz, büyük iddialar taşıyorsunuz ama hiçbir sorumluluk duymuyorsunuz. Ülkemizin istikrar içinde huzurla ve güvenle işlerin yürütülmesi konusunda bir vakarınız, bir asaletiniz, bir sakinliğiniz olmayacak mı?"