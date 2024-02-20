MHP Kayseri İl Teşkilatı Belediye Meclis Üyesi Adayları Belli Oldu

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Teşkilatı'nın seçimlerde Belediye Meclis Üyesi adayları belli oldu.

MHP'nin Belediye Meclis Üyesi Adaylarının isimleri ise şu şekilde:

Sarız ilçesinde asil üye adayları Cesur Abdullah Kınık, Ali Uğur Canpolat, Hacı Ali Ekinci, Erdoğan Esen, Tekin Akça, Mustafa Uzunlu, Turgut Herekçi, Ümit Coşkun, Hüseyin Bostan ve Oğuzhan Arık olurken, kontenjan olarak ise Salih Doruk oldu.

Pınarbaşı ilçesinde asil üye adayları Sezgin Özçelik, Hüseyin Koç, Doğan Çalık, Ali Sarıbaş, Aslan Karaaslan, Soner Atasever, Gündüz Duman, Ömer Algül, Nesrin Kederoğlu, Hasan Hüseyin Budak, Hamza Altuner, Gökhan Kara ve Efendi Yıldırım olurken, kontenjan olarak ise, Etem Gümüş ve Süleyman Şahan oldu.

Bünyan ilçesinde asil üye adayları Savaş Gökçe, Mehmet Emre Taşçı, Osman Fatih Toktaş, Mustafa Elönü, Fatih Tanrıöver, Mustafa Navruz, Erol Kara, Ramazan Öztürk, Ataseven Eroğlu, Mustafa Çağrı Dilekmen, Seher Nagehan Altun, Gülcan Özoğlu ve Sinan Patıhan olurken, kontenjan olarak ise Mustafa İşlenmiş ve Yaşar Çakmak oldu.

Özvatan ilçesinde asil üye adayları, Mehmet Çınaro, Kemal Dumlu, Şimşek Özdemir, Aydeniz Tepeli, Erol Göktaş, Alif Lafçı, Hacı Mehmet Keklik ve Atik Mehmet Angışan olurken, kontenjan olarak ise İbrahim Carlak oldu.

Sarıoğlan ilçesinde asil üye adayları Selçuk Güntay, Hakkı Murat Başer, Ahmet Uzun, Mahir Taşdemir, Ahmet Altıntaş, Sedat Bekar, Nejdet Koç, Mehmet Görgülü, Kenan Akkoyun ve Ozan Ali Baydan olurken, kontenjan olarak ise Mustafa Durukan oldu. - KAYSERİ