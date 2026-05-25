MHP'nin Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı

MHP'nin Kurban Bayramı dolayısıyla partilerle gerçekleştireceği bayramlaşma programı belli oldu. Takvime göre MHP 7 siyasi parti ile bayramlaşma programı gerçekleştirecek. Bu partiler ise şu şekilde:

"Demokratik Sol Parti, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM), AK Parti, Saadet Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Gelecek Partisi"

MHP'nin kabul heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, MYK üyesi Turan Şahin ve MYK üyesi Özmen Alp Giray Erdemir yer alacak. Ziyaret heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı ve MYK üyesi Esma Özdaşlı ve MYK üyesi Şahin Kartal bulunacak. - ANKARA