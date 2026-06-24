Midyat\'ta modern otogarın temeli atıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından Midyat'ta hayata geçirilecek olan yeni otogar projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi. Bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirecek proje, modern mimarisi ve donanımıyla ilçeye önemli katkılar sunacak.

Törene Mardin Valisi ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, İl Jandarma Komutanı Tahsin Saruhan, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin ile çok sayıda davetli katıldı. Toplam 15 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek ve 5 bin metrekare kapalı kullanım alanına sahip olacak Midyat otogarı, geleneksel Midyat mimarisinden esinlenilerek tasarlandı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçenin ulaşım altyapısının modern ve konforlu bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

Vatandaşlara hitap eden Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun Mardin'in son yıllarda tarım, turizm ve yatırım alanlarında önemli bir gelişim gösterdiğini ifade etti. Bu gelişimin Midyat'a da güçlü şekilde yansıdığını belirten Vali Akkoyun, özellikle turizm alanında elde edilen başarılarla ilçenin ziyaretçi sayısı ve misafir memnuniyeti açısından Türkiye'nin öne çıkan destinasyonlarından biri haline geldiğini vurguladı.

Yeni otogar projesi kapsamında şehirlerarası ve ilçe otobüsleri için ayrı peronlar, yolcu hareketliliğini kolaylaştıracak fonksiyonel alanlar, geniş bekleme salonları, güvenlik ve danışma birimleri, kafeterya ve market alanları, mescitler, sosyal donatılar ile yüksek kapasiteli otopark alanları yer alacak. Modern ulaşım ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlanan Midyat otogarının tamamlanmasıyla birlikte ilçenin ulaşım konforunun artırılması ve bölge ekonomisine katkı sağlanması amaçlanıyor. - MARDİN