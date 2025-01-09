Midyat\'ta Diş Sağlığı Merkezine Ziyaret

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Mardin'in Midyat İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Özdemir ve Midyat İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Kenan İlkay Alp, kısa süre içinde faaliyete geçirilip, hizmet vermesi planlanan Midyat ADSM'de incelemelerde bulundu. Merkez hakkında bilgi alan Kaymakam Özdemir, "Kısa süre içinde hizmet vermeye başlaması için elimizden gelen gayreti gösterdiğimiz Midyat'a büyük katkılarının olacağını düşündüğümüz Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, burada bulunan vatandaşlarımızın daha iyi hizmet almalarını kolaylaştırarak bundan sonra çevre illere diş yapımı için gidip beklemelerine gerek kalmayacak. Böylelikle vatandaşlarımız, kendi ilçelerinde dişle alakalı bütün sorularını burada hal edebilecek" dedi. - MARDİN