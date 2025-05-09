Mihalıççık ve Beylikova'da Kırsal Kalkınma İçin Yeni Dernek Kuruldu - Son Dakika
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Yerel

Mihalıççık ve Beylikova'da Kırsal Kalkınma İçin Yeni Dernek Kuruldu

Mihalıççık ve Beylikova\'da Kırsal Kalkınma İçin Yeni Dernek Kuruldu

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun öncülüğünde kurulan Mihalıççık Beylikova Yerel Eylem Grubu Derneği, bölgenin kırsal kalkınma potansiyelini harekete geçirmeyi amaçlıyor. Dernek, fon ve hibe destekleri ile kadınlar, gençler ve üreticilere avantaj sağlayacak.

09.05.2025 12:21  Güncelleme: 12:23
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) öncülüğünde, Mihalıççık ve Beylikova ilçelerinin kırsal kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla Mihalıççık Beylikova Yerel Eylem Grubu Derneği (MİHBEY YEG) kuruldu.

Kuruluş süreci tamamlanan derneğin ilk toplantısı, Mihalıççık Belediyesi Toplantı Salonu'nda geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Derneğe Beylikova Belediyesi, Mihalıççık Belediyesi, her iki ilçedeki kadın kooperatifleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri ve çeşitli üretici birlikleri kurucu üye olarak katıldı. Kamu kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği bu oluşum, bölgenin kırsal potansiyelini harekete geçirmeyi hedefliyor. Toplantıda sırasıyla Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak ve TKDK temsilcileri birer konuşma yaparak, MİHBEY YEG'in bölge halkı için taşıdığı önemi vurguladılar. Yapılan açıklamalarda, derneğin tarım, hayvancılık, inanç ve termal turizm, kooperatifçilik faaliyetleri, yenilenebilir enerji projeleri ve yerel üretime dayalı kırsal kalkınma çalışmaları alanlarında faaliyet göstereceği belirtildi.

Dernek aracılığı ile fon ve hibe desteği alınacak

Dernek aracılığıyla devletin ve Avrupa Birliği'nin IPARD programı kapsamında sunduğu fon ve hibe desteklerinden faydalanılması planlanıyor. Özellikle kadınlar, gençler ve üreticiler için başvurularda artı yüzde 10 puan avantajı sağlanacak. Bu durum, kırsalda yaşayan kesimlerin projelere daha aktif katılımını teşvik edecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. MİHBEY YEG'in kuruluşuyla birlikte Mihalıççık ve Beylikova'nın kırsal kalkınma alanında önümüzdeki dönemde önemli projelere ev sahipliği yapması bekleniyor. Bölge halkının yaşam kalitesini artıracak, istihdamı geliştirecek ve yerel ekonomiyi güçlendirecek çalışmaların hayata geçirilmesi hedefleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mihalıççık ve Beylikova'da Kırsal Kalkınma İçin Yeni Dernek Kuruldu - Son Dakika

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