Mikroplastikler Üzerine Bilim Kafe Etkinliği - Son Dakika
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Mikroplastikler Üzerine Bilim Kafe Etkinliği

Mikroplastikler Üzerine Bilim Kafe Etkinliği
28.06.2025 12:15
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Kayseri Üniversitesi'nde mikroplastikler hakkında söyleşi yapıldı, çevre sorunlarına dikkat çekildi.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Bilim İletişimi Ofisi tarafından YÖK koordinasyonunda düzenlenen Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında, çevre sorunlarının önemli bir boyutunu oluşturan mikroplastikler hakkında 'Mikroplastikler: Modern Dünyanın Sessiz Kirleticileri' başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Kızılay Okburcu Gönüllü Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ertuğrul Şahmetlioğlu ve Prof. Dr. Zeki Tekin'in yanı sıra Türk Kızılayı Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli ve çok sayıda akademisyen, öğrenci ve alanın ilgilileri katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, üniversitelerin yalnızca eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleriyle değil, aynı zamanda topluma katkı misyonuyla da ön plana çıkması gerektiğini vurguladı.

KAYÜ Bilim İletişimi Ofisi'nin bu doğrultuda hayata geçirdiği Bilim Kafe etkinliklerinin toplumla bilim arasında köprü kurduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, çevre sorunlarının bilimsel bakış açısıyla konuşulmasının önemine dikkat çekti. Mikroplastiklerin insan sağlığı ve doğa üzerindeki etkilerinin anlaşılmasının, sürdürülebilir bir gelecek açısından kritik olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, "Üniversitemizde eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ve bu araştırmaların toplumla paylaşılması sayesinde, toplumun genelinde bilimsel bilgiye yönelik olumlu kazanımlar elde edilmiştir" diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından KAYÜ Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekiye Kocakaya, mikroplastiklerle ilgili kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda, mikroplastiklerin tanımı, oluşum süreçleri, doğaya yayılma yolları ve canlı yaşamı üzerindeki etkilerini bilimsel veriler ışığında değerlendiren Doç. Dr. Kocakaya, özellikle mikroplastiklerin deniz canlıları aracılığıyla besin zincirine girdiğini ve uzun vadede insan sağlığını tehdit edebilecek potansiyelde olduğunu vurguladı.

Doç. Dr. Kocakaya, özellikle plastik atıkların parçalanması sonucu oluşan mikroplastiklerin su kaynakları, toprak ve hava yoluyla ekosisteme yayıldığını belirtti. Mikroplastiklerin deniz canlılarından insan vücuduna kadar ulaşan karmaşık etkilerinin olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Kocakaya, bu kirleticilerin biyolojik birikim ve toksit potansiyeline vurgu yaptı.

Etkinlikte katılımcılar, mikroplastiklerle ilgili merak ettikleri soruları alanında uzman bir isme yönelterek, bilimsel ve güncel bilgiler edinme fırsatı buldu.

Yoğun ilgiye sahne olan etkinlik, Doç. Dr. Kocakaya'ya teşekkür belgesi takdim edilmesinin ardından sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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