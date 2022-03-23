Milas Hükümet Konağı'na ilk kepçe vuruldu - Son Dakika
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Milas Hükümet Konağı'na ilk kepçe vuruldu

23.03.2022 16:48
Milas Hükümet Konağı'na ilk kepçe vuruldu

Muğla'nın Milas ilçesinde yaklaşık 40 yıl hizmet eden Milas Hükümet Konağı'nın yıkımı için ilk kepçe vuruldu.

Muğla'nın Milas ilçesinde yaklaşık 40 yıl hizmet eden Milas Hükümet Konağı'nın yıkımı için ilk kepçe vuruldu.

1980 yılında inşa edilen ve birçok kamu birimini bünyesinde barındıran Hükümet Konağı'nın boşaltılmasının ardından yıkım çalışmalarına başlandı. Milas Kaymakamlığı ve Kaymakamlığa bağlı Milas Malmüdürlüğü, Milas Milli Emlak Müdürlüğü, Milas İlçe Nüfus Müdürlüğü, Milas Tapu Müdürlüğü, Milas Kadastro Müdürlüğü, Milas Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ile Milas Turizm Danışma Bürosu'nun hizmet verdiği Milas Hükümet Konağı için yıkım kararı alınmıştı. Alınan yıkım kararı doğrultusunda yaklaşık 40 yıldır Atapark Meydanı'nda Milas halkına hizmet eden binanın yıkım çalışmalarına da başlandı.

Hükümet Konağı Binası'nda hizmet veren kurumlardan Milas Malmüdürlüğü ve Milas Milli Emlak Müdürlüğü Atatürk Bulvarı'nda yer alan bir binada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Osman Badraslı Yurdu arkasında yer alan vakfa ait kendi binasında, Milas Turizm Danışma Bürosu ise Milas Müze Müdürlüğü'ne ait binada hizmet vermeye başladı. Milas Kaymakamlığı, Milas İlçe Nüfus Müdürlüğü, Milas Tapu Müdürlüğü, Milas Kadastro Müdürlüğü ise 23 Nisan Bulvarı'nda inşa edilen Zeytinpark'ta hizmet sunmaya başladı. - MUĞLA

Milas Hükümet Konağı'na ilk kepçe vuruldu
Milas Hükümet Konağı'na ilk kepçe vuruldu
Milas Hükümet Konağı'na ilk kepçe vuruldu
Milas Hükümet Konağı'na ilk kepçe vuruldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Milas Hükümet Konağı'na ilk kepçe vuruldu - Son Dakika


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