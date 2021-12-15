Milas Mesleki Eğitim Merkezi'nde 50 kütüphaneye kitaplık üretildi - Son Dakika

Milas Mesleki Eğitim Merkezi'nde 50 kütüphaneye kitaplık üretildi

MUĞLA - Milas Mesleki Eğitim Merkezi tarafından 50 okulda açılacak olan kütüphaneler için kitaplık üretimini tamamladı.

Milas Mesleki Eğitim Merkezi, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında ihtiyaç olan kitaplık üretim çalışmalarını tamamladı. Usta öğretici, öğretmen ve öğrencilerin hummalı çalışmaları neticesinde 35'i duvar, 15'i koridor olmak üzere 50 kütüphaneye kitaplık imal edildi. Atölye çalışmalarının sonucunda 50 okul için toplamda; 140 masa, 540 adet koridor tipi, 700 adet ise duvar tipi kitaplık üretim işi başarıyla tamamlandı.

Pandeminin en zorlayıcı dönemlerinde ürettikleri dezenfektan paspası ve dezenfektan standı ile toplum sağlığı açısından önemli girişimlerde bulunan Mesleki Eğitim Merkezi Döner Sermaye İşletmesi, duvar tipi ve koridor tipi olmak üzere iki çeşit kitaplık üretimi yaptı. Yaklaşık iki haftalık bir çalışmanın sonucunda imal edilen kitaplıklar, kütüphanenin kullanım alanına göre tasarlanarak öğrencilerin kullanıma hazır hale getirildi. Proje kapsamında, kitaplığın yanı sıra masa üretimi de yapan Mesleki Eğitim Merkezi ekibinin atölye çalışmaları sonucunda Milas'ta kütüphanesiz okul kalmadı.

Bütçesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi ile Muğla genelinde toplam 295 okul için kütüphane yapıldı.