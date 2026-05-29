Ören'de Bayram Yoğunluğu: Şezlonglar Doldu, Vatandaşlar Çim Alanlara Yöneldi

Osman BEKAR

(MUĞLA) - Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Gökova Körfezi'nin en uzun sahil bantlarından birine sahip olan Ören'de sahildeki şezlongların tamamen dolduğu görülürken, yer bulamayan vatandaşlar kıyıdaki çim alanlarda vakit geçirdi.

Gökova Körfezi'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan Milas Ören'e, bayram tatilinde yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Bayram tatilini deniz kenarında geçirmek isteyen vatandaşların akın ettiği sahil bandında neredeyse tüm şezlongların dolduğu görüldü. Şezlong ve oturma alanlarında yer bulamayan çok sayıda kişi, kıyı boyunca uzanan çim alanlarda dinlenmeyi tercih etti.

Özellikle belediyeye ait kafenin bulunduğu bölümde fiyatların diğer işletmelere göre daha uygun olması nedeniyle yoğunluk yaşandığı belirtildi.

Ören sahilinde dikkat çeken düzenlemelerden biri de engelli bireyler için oluşturulan alanlar oldu. Bölgede engelli vatandaşların denize rahat ulaşabilmesi amacıyla özel yürüyüş yolları, soyunma kabinleri ve denizin içine kadar uzanan erişim alanlarının bulunduğu görüldü.

Vatandaşlar, bu uygulamaların sosyal erişilebilirlik açısından önemli olduğunu ifade etti.

ARAÇ PARK EDECEK YER BULMAK ZORLAŞTI

Yoğunluk yalnızca sahil bandında değil, mahalle içinde de hissedildi. Araç yoğunluğu nedeniyle sürücüler uzun süre park yeri ararken, bazı vatandaşların araçlarını mahalle aralarına bırakmak zorunda kaldığı gözlendi.

Ören'de esnaf ise bayram tatiliyle birlikte yaşanan hareketlilikten memnun olduklarını belirtti. Esnaf, yoğunluğun bölge ekonomisine canlılık kattığını ifade ederken, tatilin ilerleyen günlerinde ziyaretçi sayısının daha da artması bekleniyor.