Milas'ta 9 yaşındaki Yiğit'ten örnek davranış - Son Dakika
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Milas'ta 9 yaşındaki Yiğit'ten örnek davranış

23.05.2022 09:10
Milas'ta 9 yaşındaki Yiğit'ten örnek davranış

Muğla'nın Milas ilçesinde 9 yaşındaki Mustafa Yiğit Türkmen, engelliler için topladığı mavi kapakların teslimatını yaptı.

Muğla'nın Milas ilçesinde 9 yaşındaki Mustafa Yiğit Türkmen, engelliler için topladığı mavi kapakların teslimatını yaptı.

Engelleri ortadan kaldırmak amacıyla mavi kapak toplama kampanyasına özel çocuk Mustafa Yiğit Türkmen yediden yetmişe her yaştan vatandaşa örnek olacak bir davranışla destek verdi. Poşet poşet topladığı mavi kapakları Muğla Eskişehirliler Eğitim ve Sosyal Kültür Derneği (MESKÜD) Başkanı Erhan Sayın ve İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı Mevlüt Korkmaz'a teslim eden Mustafa Yiğit Türkmen, küçük yaşına karşılık göğsünde taşıdığı koskoca yüreğiyle yüzleri gülümsetmeyi başardı.

Mavi kapak toplama kampanyasını gazete haberlerinden gören 9 yaşındaki çocuklarının evde ve okulda gördüğü mavi kapakları topladığını fark eden ailesi, Yiğit'in göstermiş olduğu çabayı destekleyerek ona kapak toplama konusunda yardım etti. Çocuklarının sorumluluk almayı sevdiğini belirten aile, bu aktivitenin tedavi gibi çocuklarına fayda sağladığını da dile getirdi.

Mustafa Yiğit'in teslim ettiği kapakları alırken duygulandığını ve onur duyduğunu ifade eden MESKÜD Başkanı Erhan Sayın, "Engelli bireylere umut olsun diye başlatılan mavi kapak toplama kampanyasına kendi özel, gönlü güzel Yiğit'ten gelen destek bizleri hem çok sevindirdi hem de çok duygulandırdı. Büyüklerin bazen görmezden geldiği yardım kampanyalarına özel bir çocuğun destekte bulunması hepimize örnek olmalıdır. Yiğit'e, onu yetiştiren ailesine bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürümüzün göstergesi olarak da ona plaket takdim ediyoruz" dedi.

Mavi kapak kampanyasına bugüne değin katkıda bulunan tüm vatandaşlara da teşekkür ettiğini sözlerine ekleyen Sayın, bundan sonraki süreçte de dernek çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceğini söyledi. - MUĞLA

Milas'ta 9 yaşındaki Yiğit'ten örnek davranış
Milas'ta 9 yaşındaki Yiğit'ten örnek davranış

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Milas'ta 9 yaşındaki Yiğit'ten örnek davranış - Son Dakika


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