Milas'ta denizden çıkanlar şaşırttı - Son Dakika
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Milas'ta denizden çıkanlar şaşırttı

11.06.2022 14:44

- Milas'ta denizden çıkanlar şaşırttı Muğla'nın Milas ilçesinde Dünya Çevre Günü dolayısıyla deniz dibi temizliği yapıldı.

- Milas'ta denizden çıkanlar şaşırttı

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde Dünya Çevre Günü dolayısıyla deniz dibi temizliği yapıldı. Dalgıçlar yaklaşık bir saat içerisinde deniz dibinden çoğunluğu içecek şişesi olmak üzere araba lastiği, demir parçaları battaniye çıkardı.

Milas'ın Güllük Mahallesi'nde Milas Kaymakamlığı ve Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi tarafından deniz dibi temizliği yapıldı. Muğla Kültür Balıkçıları Derneği, Kılıç, Sürsan, Noordzee, Abalıoğlu, Agromey, Gümüşdoğa gibi firmaların katkılarıyla saat 10.00 sıralarında başlayan temizlik çalışması yaklaşık bir saat sürdü. Dalgıçlar tarafından deniz dibinden toplanılan ve de teknelerle karaya çıkarılan atıklar daha sonra çöp kamyonlarına yüklendi.

Düzenlenen etkinlik hakkında bilgi aktaran Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç "Dünya Çevre Günü dolayısıyla Milas Kaymakamlığı önderliğinde, Milas Belediyemiz ile birlikte Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi olarak bir farkındalık etkinliği yapıyoruz. Bir çok özel şirketimiz de dalgıçlarıyla çalışmamıza katkı sağlıyor. Bu çalışmamız aslında bizler için farkındalık oluşturmak, denizleri temizlemek adına değil, denizleri kirletmemeyi ön planda tutmak için. Çocuklarımıza, gençlerimize örnek olmak istiyoruz. Daha yaşanabilir, daha temiz denizler bırakmak istiyoruz çocuklarımıza. Denizlerden çıkanların bazıları tabi ki kazayla, rüzgarla, sel, fırtına gibi doğal afetlerle, bazıları ise maalesef bilinçsiz vatandaşlarımızca atılmış. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde katkıda bulunan Milas Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Deniz Ticaret Odası olarak daha temiz dünyada, daha temiz denizlerimizle Milasımızda, Bodrumumuzda çalışıyor çabalıyoruz" dedi.

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ise çalışmaya katılan destek veren kurumlara teşekkür etti. Etkinlik, denizden çıkarılan atıklarla çekilen fotoğrafla son buldu.

Milas'ta denizden çıkanlar şaşırttı
Milas'ta denizden çıkanlar şaşırttı
Milas'ta denizden çıkanlar şaşırttı
Milas'ta denizden çıkanlar şaşırttı

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Kaynak: İHA

Dünya Çevre Günü, Bodrum, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Milas'ta denizden çıkanlar şaşırttı - Son Dakika

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