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Milas'ta Evlilik Fuarı'nın açılışı yapıldı - Son Dakika

Milas'ta Evlilik Fuarı'nın açılışı yapıldı

17.02.2022 12:34
Milas'ta Evlilik Fuarı'nın açılışı yapıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde Evlilik Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde Evlilik Fuarı'nın açılışı yapıldı. 20 Şubat tarihine kadar açık kalacak olan fuar alanı her gün 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

İlki 2019 yılında ikincisi ise 2020 yılında gerçekleştirilen, pandemi dolayısıyla da bir yıl ara verilen Güney Ege Evlilik, Evlilik Hazırlıkları, Düğün, Çeyiz, Anne ve Bebek Fuarı'nın bu yıl üçüncüsü gerçekleştiriliyor. TARİŞ Fuar Alanı'nda düzenlenen Evlilik Fuarı'nın açılış törenine Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, CHP ve İYİ Parti Milas İlçe Teşkilatı üyeleri, Milas'taki meslek odalarının başkanları ve yöneticileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından fuarın açılış kurdelesi protokol tarafından kesildi.

Açılış konuşmasını yapan Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, "Milas 3. Güney Ege Evlilik, Evlilik Hazırlıkları, Düğün, Çeyiz, Anne ve Bebek Fuarı'nı açacağız. Sadece zeytinin başkenti olmayan ayrıca bölgenin en önemli sektörlerini de bünyesinde barındıran Milas her geçen gün daha da büyüyüp gelişiyor. Fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Açılış konuşmasının ardından fuar alanında yer alan stantlar tek tek ziyaret edildi.

'3. Güney Ege Evlilik, Evlilik Hazırlıkları, Düğün, Çeyiz, Anne ve Bebek Fuarı' 20 Şubat tarihine kadar 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. - MUĞLA

Milas'ta Evlilik Fuarı'nın açılışı yapıldı
Milas'ta Evlilik Fuarı'nın açılışı yapıldı
Milas'ta Evlilik Fuarı'nın açılışı yapıldı

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Hisarcık, Evlilik, Muğla, Milas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Milas'ta Evlilik Fuarı'nın açılışı yapıldı - Son Dakika


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