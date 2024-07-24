Milas'ta inşaat kumları sokağı kapatıyor, vatandaşlar mahsur kaldı

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Muğla'nın Milas ilçesinde bir inşaat alanında kullanılmak üzere getirilerek sokağa dökülen kumlar sokağın giriş ve çıkışını kapatırken, adeta vatandaşları da sokağa hapsetti.

Milas ilçesi 3. Üçyol Sokak üzerindeki bir inşaat alanında kullanılmak üzere getirilen kumlar, sokak üzerine döküldü. Kum dağı haline gelen yığın sebebiyle sokağa giriş çıkış kapanırken, sokakta oturan vatandaşlar da adeta sokağa hapsedildi. Bir mahalle sakini soslay medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizim evimizin yolu bu şekilde kapandı. Bir inşaat olduğu gibi yolumuzun girişini çıkışını kapattı. Mahallemizde buradan başka da giriş çıkışımız yok. Benim 95 yaşında bir nenem, 90 yaşında yengem ve özürlü bir dayım var. Ben kendim de rahatsızım. Burada bir yangın çıktı veya herhangi bir şey oldu. Biz nereden girip çıkacağız. Sokağın diğer tarafı da kapalı. Sadece motosikletin girip çıkabildiği bir boşluk var. Başka türlü bir geçiş yok. Sabah saat 08.00'den beri yolumuz kapalı" diyerek mağduriyetini dile getirdi.

Muhtemel bir olayda sokağa ambulans veya itfaiye araçlarının giremeyeceğini belirten mahalle sakini, yetkililerden yardım istedi. - MUĞLA