Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas'ta Çıkan Orman Yangınına Müdahale Ediyor

(MUĞLA) - Muğla'nın Milas ilçesi Bozbük Mahallesi Haydar Koyu mevkisinde çıkan orman yangınına Büyükşehir Belediyesi ekipleri Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte müdahale ediyor.

Muğla'nın Milas ilçesi Bozbük Mahallesi Haydar Koyu mevkisinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da yangın sahasına giderek çalışmaları yerinde takip etti.

BÜYÜKŞEHİR'İN TÜM BİRİMLERİ SAHADA

Yangın söndürme çalışmalarına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın yanı sıra MUSKİ Genel Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı ekipleri katılıyor. Ekipler, yangının yerleşim alanlarına ve ormanlık bölgelere yayılmasını önlemek amacıyla koordineli şekilde görev yapıyor.

BAŞKAN ARAS ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangın bölgesine giderek söndürme çalışmalarını sahada takip etti. Aras, "Yangının en kısa sürede kontrol altına almak için Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda, itfaiye ekiplerimiz, MUSKİ ekiplerimiz ve tüm ilgili kurumlarımız canla başla mücadele ederek yangının yayılmasını önlemek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor" dedi.