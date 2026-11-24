Milas'ta saat 18.39'da meydana gelen 4,6'lık depremde olumsuzluk yaşanmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, AFAD bilgisine göre saat 18.39'da Milas'ta 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini ve ilde deprem kaynaklı olumsuzluk bulunmadığını açıkladı. Akbıyık, sosyal medya paylaşımında tüm vatandaşlara geçmiş olsun diledi.
Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen 4.6 şiddetindeki deprem sonrası yaptığı açıklamada herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını ifade etti.
Vali Akbıyık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AFAD Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 18.39'da Milas ilçemizde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İlimizde deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?