Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen 4.6 şiddetindeki deprem sonrası yaptığı açıklamada herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını ifade etti.

Vali Akbıyık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AFAD Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 18.39'da Milas ilçemizde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İlimizde deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.