Milas'ta Tır, Yaşlı Adama Çarptı: 1 Yaralı

Milas'ta yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama tır çarptı: 1 yaralı
AYDIN - Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam tırın çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, 23 Nisan Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, sürücünün fark etmemesi üzerine 48 U 9442 plakalı tırın altında kaldı. Tırın lastiğinin üzerinden geçtiği yaşlı adamın ayağı ezildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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