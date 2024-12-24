Milas'ta Trafik Ekipleri Sağanak Yağışta Vatandaşların Yardımına Koştu - Son Dakika
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Milas'ta Trafik Ekipleri Sağanak Yağışta Vatandaşların Yardımına Koştu

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Muğla'nın Milas ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası, trafik ekipleri yollarda su birikintileri ve tıkanan giderlerle mücadele ederek vatandaşlara yardım etti. Ekiplerin bu gayreti, hem yolda kalan araçlara yardım etmeleri hem de güvenli geçişi sağlama çalışmaları ile takdir topladı.

24.12.2024 13:01  Güncelleme: 13:05
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Milas'ta trafik ekipleri sağanak yağışta vatandaşların yardımına koştu

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde sağanak yağış sonrasında göle dönen yollarda trafik ekipleri canla başla çalıştı. Kimisi tıkanan giderleri açtı, kimi yolda kalan araçlara yardım etti, ekiplerin çalışması vatandaşın takdirini topladı.

Milas'ta sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirdi. Sabahın erken saatlerinde ve sonrasında trafiğe çıkan araç sürücüleri yollarda zor anlar yaşadı. Belediye ekiplerinin müdahalesinin yetersiz kaldığı ilçede, yağış sonrası vatandaşların yardımına trafik ekipleri koştu. Vatandaşların yollarda güvenli bir şekilde ilerleyebilmesi için önlemlerini alan ekipler, aynı zamanda yollarda tıkanan su giderlerini açtı, kimi zaman ise trafikte ilerlemekte zorlanan sürücülere yardım etti. Trafik ekiplerinin bu örnek davranışı ise vatandaşlar tarafından takdir topladı.

Milas\'ta Trafik Ekipleri Sağanak Yağışta Vatandaşların Yardımına Koştu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Milas'ta Trafik Ekipleri Sağanak Yağışta Vatandaşların Yardımına Koştu - Son Dakika

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