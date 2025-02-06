Arjantin\'de çocuklar için cinsiyet değiştirme tedavisi yasaklandı

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Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, ülkede çocuklara yönelik cinsiyet değiştirme tedavilerini ve ameliyatlarını yasakladı.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, çocukların cinsiyet değiştirmesini engellemek için harekete geçerek, yeni bir kararname imzaladı. Milei, 18 yaş altı çocukların cinsiyet değiştirme tedavisi görmesini ve ameliyatları yasaklama kararı aldı. Milei'nin aldığı kararlar çerçevesinde ayrıca tutuklular, suç işledikleri sırada kayıtlı oldukları cinsiyete göre hapishanelere konulacak. Ancak kararnameye göre cinsel suçlar, insan kaçakçılığı veya kadınlara karşı şiddet suçlarından hüküm giyen trans kadınlar kadın hapishanesine gönderilmeyecek.

ÇOCUKLARIN RUH SAĞLIĞININ KORUNMASI AMAÇLANIYOR

Devlet Başkanlığı Ofisi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Cinsiyet ideolojisinin aşırıya kaçması ve çocuklara zorla veya psikolojik baskıyla uygulanması açıkça çocuk istismarına yol açmaktadır" ifadeleri kullanıldı. Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni, düzenlediği basın toplantısında alınan karar çerçevesinde çocukların cinsiyet değişimi için hormon tedavisi görmesinin yasaklandığını ifade etti. Adorni, Arjantin'in İngiltere, İsveç, Finlandiya ve ABD gibi ülkelerdeki benzer kararları takip ettiğini ve çocukların ruh sağlığının korumasının amaçlandığını söyledi.