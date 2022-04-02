Milet Antik Kenti, kırmızıya boyandı - Son Dakika

Didim Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde "Otizme Kırmızı Işık Yak" sloganı çerçevesinde tarihi Milet Antik Kenti'ni kırmızı ışıklarla boyadı.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü, Didim'de otizme farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlikler ile kutlandı. Tohum Otizm Vakfı'nın "Otizme Kırmızı Işık Yak" sloganıyla başlattığı kampanya çerçevesinde harekete geçen Didim Belediyesi, her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Milet Antik Kenti'ni kırmızıya bürüdü. Yerli ve yabancı turistlerin gözde ziyaret noktaları arasında yer alan Milet Antik Kenti, otizm farkındalığı için gece boyunca kırmızı ışıklarla aydınlatıldı. Eşsiz görüntülere sahne olan etkinlik gece boyunca sürdü.

Otizm farkındalığının günümüzde kritik bir rol oynadığını söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Otizmin farkındayız ve tüm ihtiyaçlarında yanlarındayız. Otizme destek ve otizmli çocuklarımızın mutluluğu bizler için büyük önem taşıyor. Biliyorsunuz ki Aydın Büyükşehir Belediyemiz, kentimizin dört bir yanında otizm merkezleri açıyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu bu konuya büyük önem veriyor ve kendisinin girişimleriyle otizmli çocuklarımızın mutluluğu tüm Aydın'a yayılıyor. Bizler, dün olduğu gibi yarında otizmli çocuklarımızın tüm ihtiyaçlarında yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN