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Milletvekili Arvas, Erciş ilçesinde düzenlenen Mevlid-i Nebi programına katıldı - Son Dakika

Milletvekili Arvas, Erciş ilçesinde düzenlenen Mevlid-i Nebi programına katıldı

03.11.2021 12:14
Milletvekili Arvas, Erciş ilçesinde düzenlenen Mevlid-i Nebi programına katıldı

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş ilçesinde düzenlenen Mevlid-i Nebi programına katıldı.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş ilçesinde düzenlenen Mevlid-i Nebi programına katıldı.

Erciş Milli Eğitim Müdürlüğü İmam Hatip Okulları tarafından Atakan Çelik Kültür Merkezinde düzenlenen programa AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Emekli İl Müftüsü Cüneyt Kulaz, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Yapılan konuşmaların ardından kürsüye çıkan Milletvekili Arvas, "Alemlerin sultanı sevgili Peygamberimiz Hazret-i Muhammed'in (SAV) doğum zamanı bu yıl 17 Ekim tarihinde Mevlid Kandili gecesi kutlandı. Tüm İslam aleminde olduğu gibi ülkemizde de Hazret-i Muhammed'in (SAV) dünyaya teşrifi dolayısıyla çeşitli sempozyumlar, konferanslar ve paneller ile kutlu doğum haftası idrak edilir. Erciş Milli Eğitim Müdürlüğü Selvihan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Fevzi Çakmam İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Jandarma Astsubay Ahmet Çelik İmam Hatip Ortaokulu tarafından organze edilen bu kıymetli programda Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed'in (SAV) için hislerimizi lisana getirdiğimiz şu mübarek zamanda O'na salat ve selam, kutlu doğum haftası mübarek olsun. Barış ve kardeşliğin temsilcisi olan, kutsal kitabımız Kuran-ı Kerimin son elçisi Rahmet Peygamberi Hazret-i Muhammed'in (SAV) dünyaya gelişinin kutlandığı bu kıymetli toplantının verimli geçmesini temenni ediyorum" dedi.

Milletvekili Arvas, "Bugün körelmeye yüz tutmuş hassasiyetler, kulluğunu unutmuş zihinler, hırs, tamah, kibir ve güç tutkusuyla kararmış kalpler, manevi değerlerini heba etmiş toplumlar Peygamber Efendimizin mevlidini idrak ederek Resulallah'ın örnekliği ve rehberliğiyle yeniden bir doğuşa muhtaçtır. Hiç kuşkusuz kutlu doğumunu idrak edeceğimiz Efendimizin örnekliği ve rehberliği, insanlığın bugün içine düştüğü her türlü badireyi atlatması yolunda yegane kaynaktır. Resulü-ü Ekrem ırk, dil, renk, coğrafya ayrımı gözetmeksizin hepimizi aynı Allah'a, aynı kitaba, aynı peygambere inanan, aynı secdeye baş koyan, aynı kıblede istikameti bulan kardeşler olarak ilan etmesine rağmen, bizler kardeşlik ahlakını unuttuk, böylesi ulvi bir değeri çoğu zaman cehalet, menfaat, kısır çekişme ve inatlaşmalara kurban eder olduk. Peygamberimiz, bizlere merhameti, şefkati, vicdanı, insafı, affı, sabrı ve hoşgörüyü öğretmesine rağmen, bizler kendimize, ailemize, çevremize karşı bu hasletleri yitirdik. İnşallah Hazret-i Peygamber ile gelen vahiy ışığı bugünde insanlığın muhtaç olduğu manevi huzura kaynak olarak, vatanımız, milletimiz, gönül coğrafyamız ve tüm İslam alemi için rahmet, merhamet, barış, bereket ve selamete vesile olacaktır. Mevlid-i nebi üzere düzenlenen programlar aslında Müslümanlara, Peygambere tabi olmanın ne anlama geldiğini ve ne kadar tabi olduğumuzu yeniden test etme imkanı bize veriyor. Yüce Rabbimizi tanıma, sevme, Habibini tanıma sevme, bizi sürekli ayakta tutan, bizi sürekli tazeleyen ve yeniden var edebilen en büyük güç ve kuvvettir. Bu itibarla özellikle gençlerimizi, çocuklarımızı Peygamber efendimizin sevgisiyle yetiştirmeli, efendimizin hayatını, sünnetini ve güzel ahlakını onlara öğretmeliyiz" diye konuştu.

"Ne diyor Resulallah, İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız"

İslam ahlakı dolaysıyla güzel ahlak sadece konuşmak için değil, yaşatmak içindir, hayatımıza yansıması için olduğunu vurgulayan Milletvekili Arvas, "Bugün Peygamber Efendimizin getirdiği rahmete, getirdiği insan sevgisine, tabiat sevgisine, bize öğrettiği kardeşlik hukukuna bütün dünyanın ihtiyacı var. Ne diyor Resulallah "İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız." Demek oluyor ki birbirimizi sevmek, imanın ayrılmaz parçasıdır. İman da ebedi mutluluğun ayrılmaz parçasıdır. İşte tamda bu şuurla ümmet olarak Hazret-i Peygambere karşı beslediğimiz saygı ve sevginin tezahürü olarak, mirasına sahip çıkacak, yolundan yürüyecek, sünnetini şiar edineceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle bütün katılımcıları selamlıyor, programı yapanları ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Başta ülkemiz, gönül coğrafyamız ve İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın Peygamber Efendimizin yüce örnekliğinden hakkıyla nasibdar olmasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyorum" şeklinde konuştu. - VAN

Milletvekili Arvas, Erciş ilçesinde düzenlenen Mevlid-i Nebi programına katıldı
Milletvekili Arvas, Erciş ilçesinde düzenlenen Mevlid-i Nebi programına katıldı
Milletvekili Arvas, Erciş ilçesinde düzenlenen Mevlid-i Nebi programına katıldı

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Milletvekili Arvas, Erciş ilçesinde düzenlenen Mevlid-i Nebi programına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milletvekili Arvas, Erciş ilçesinde düzenlenen Mevlid-i Nebi programına katıldı - Son Dakika
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