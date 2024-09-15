Milletvekili Böhürler, Hacılar Belediyesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Milletvekili Böhürler, Hacılar Belediyesi'ni Ziyaret Etti

Milletvekili Böhürler, Hacılar Belediyesi\'ni Ziyaret Etti

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı yeni hizmet binasında ziyaret ederek başarılar diledi. Ziyaret sırasında Hacılar'ın modernleşmesi için destek ve iş birliği mesajları verildi.

15.09.2024 15:05  Güncelleme: 15:07
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AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, beraberindeki heyet ile birlikte Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı yeni hizmet binasında ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileklerini iletti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'a yeni hizmet binasında 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarete, Milletvekili Böhürler'in yanı sıra İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, İl Başkan Yardımcıları, İlçe Başkanı Ahmet Övüç, İlçe Kadın Kolları Başkanı Seher Çevrim ve ilçe teşkilat mensupları katıldı.

Milletvekili Böhürler ve teşkilat üyelerinin yaptığı ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özdoğan, "Bakanlarımız, milletvekillerimiz ve tüm teşkilatımızın destekleri ile Hacılar'ı modern bir şehir haline getirmek için el birliğiyle çalışıyoruz. Birlikte olmanın gücüyle ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz için koşmaya devam edeceğiz. Kendilerine katkı, destek ve ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Ayşe Böhürler de Hacılar Belediyesi'nin yeni hizmet binasının ilçeye ve Kayseri'ye hayırlı olmasını diledi. Böhürler, "Başkanımız Bilal Özdoğan ve ekibini tebrik ediyorum. İlçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Ziyaretlerin ardından, Ayşe Böhürler ve beraberindeki heyet, Hacılar'ın doğal güzelliklerini keşfetmek amacıyla Hürmetçi Sazlığı'nı ziyaret etti. Burada yılkı atlarını izleyen heyet, ziyaretlerin son bölümünde Hürmetçi Mahallesi sakinlerine ev ziyaretlerinde bulunarak, bölge halkıyla bir araya geldi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Milletvekili Böhürler, Hacılar Belediyesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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