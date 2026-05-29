Bozgeyik ailesi geleneksel bayramlaşma programında buluştu

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, farklı köy, ilçe ve şehirlerde yaşayan Bozgeyik ailesi Kurban Bayramı bayramlaşma programına katıldı.

Gaziantep'in köklü ailelerinden Bozgeyik ailesinin geleneksel bayramlaşma merasimi yapıldı. Çok sayıda aile ferdinin salonu doldurduğu organizasyona AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, geçmiş dönem milletvekilleri, belediye başkanları, bürokratlar ve muhtarlar katıldı. Gönülleri birleştiren manevi bir atmosferde, Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve hep birlikte edilen kalbi dualarla başlayan program, ilk andan itibaren bayramın getirdiği bereket ve kardeşlik hissini üst seviyeye taşıdı.

"Bu çatı altındaki her bir fert öz kardeştir"

Bozgeyik ailesinin bayramlaşma merasiminde konuşma yapan AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, "Bozgeyik ailesi asırlık, devasa bir çatıdır. Ancak herkes çok iyi bilmelidir ki bu muazzam çatı altındaki her bir fert, makamı ve unvanı ne olursa olsun birbiriyle tek bir öz kardeşidir. Bizim birliğimizi ve bu sarsılmaz bağımızı yıkmaya kimsenin gücü yetmez" dedi.

Efsane başkan Mehmet Bozgeyik'ten tarihi hitap

Programa katılan ailenin lideri, onursal büyüğü, geçmiş dönem milletvekili ve geçmiş dönem Şehitkamil Belediye Başkanı Mehmet Bozgeyik de konuşma yaptı. Birleştirici gücü ve tecrübesiyle kürsüye çıkan Mehmet Bozgeyik, köklerine, değerlerine ve devletine bağlı kalan ailelerinin asla yıkılmayacağını vurguladı. - GAZİANTEP