Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?

28.05.2026 15:03
Kurban Bayramı’nın ilk gününde kesilen kurbanların payları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, bir vatandaş kendisine gönderilen ete tepki gösterdi. Pakette çoğunlukla kemik olduğunu söyleyen vatandaş, çektiği videoda “Kapında köpek yok muydu da bunu gönderdin?” diyerek sitem etti.

Kurban Bayramı’nın ilk gününde Türkiye’nin dört bir yanında kurbanlar kesildi, paylar dağıtıldı ve vatandaşlar bayramlaştı. Ancak bir vatandaşın kendisine gönderilen kurban payına verdiği tepki dikkat çekti.

Kendisine ulaştırılan kurban payını cep telefonu kamerasıyla kayda alan vatandaş, paketin içinde çoğunlukla kemik bulunduğunu öne sürdü. Gönderilen ete tepki gösteren vatandaş, video sırasında sitem dolu ifadeler kullandı.

“KAPINDA KÖPEK YOK MUYDU?”

Videoda, “Kapında köpek yok muydu da bunu gönderdin?” sözleriyle tepki gösteren vatandaşın görüntüleri kısa sürede dikkat çekti. Söz konusu görüntüler bayram paylaşımı ve kurban payı tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Bayramın paylaşma ve dayanışma ruhuna gölge düşüren görüntülerle ilgili sosyal medyada farklı yorumlar yapıldı. Bazı kullanıcılar vatandaşın tepkisini haklı bulurken, bazıları ise kullanılan ifadeleri eleştirdi.

    Yorumlar (1)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Biz ne ara bu kadar nnkör olduk 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
