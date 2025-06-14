Milletvekili Bozgeyik\'ten Gaziantep FK\'ya destek çağrısı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Gaziantep Futbol Kulübünün olağan genel kurul toplantısına katıldı.

Milletvekili Bozgeyik, genel kurulda yaptığı konuşmada, yeniden başkan seçilen Memik Yılmaz ve yönetimine şehir olarak herkesin destek vermesi gerektiğini söyledi.

"Gaziantep'in en önemli markası"

Sporun hem şehirler hem de ülkeler için önemli olduğuna vurgu yapan Milletvekili Bozgeyik, "Spor, özellikle de en fazla taraftar kitlesine sahip olan futbol şehirlerin ve ülkelerin tanıtımı için çok önemli. Aynı zamanda spor turizmi açısındanda çok önemli. Spor endüstrisinden bahsedilen bir ortamda başarılı bir spor kulübü bir şehrin, bir ülkenin ekonomisine büyük bir canlılık kazandırabiliyor. Bu nedenle Gaziantep FK, şehrimizin en önemli maraklarından birisidir. Hepimizin takımımızın başarısı için destek olmamız gerekiyor" dedi.

"Destek verenlere teşekkür"

Şehrimizin takımına herzaman sahip çıkan, elini taşın altına koyanlara teşekkür eden Milletekili Bozgeyik, "Bu anlamda her zaman şehrimizin takımına sahip çıkan özellikle Konukoğlu Ailesine, Abdülkadir Konukoğlu'na, Adil Konukoğlu'na, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e, Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na, Şehitkamil Belediye Başkanımız Umut Yılmaz'a, milletvekilimiz Sermet Atay'a ve destek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Başarılı olacaklarına inanıyorum"

Gaziantepl Futbol Kulübü'nü Avrupa liglerinde görmek istediklerini de ifade eden Milletvekili Bozgeyik, "Çok güzel bir kongre yaptık. Çok değerli bir yönetim kurulumuz oluştu. Ben bu yönetimin, teknik heyetin, takımın başarılı olacağını ve Gaziantep'i yeniden Avrupa liglerinde göreceğimiz günlerin geleceğine gönülden inanıyorum. Bu genel kurul bir başlangıçtır. Başarı anlamında devamı gelecektir" dedi.

"Tribünler taraftarsız olmaz"

Bir taraftar olarak her zaman takımın yanında yer aldığını da hatırlatan Milletvekili Bozgeyik, "Ben dün Kamil Ocak Stadında taraftardım. Tribünden takımımızı destekliyordum. Bugün milletvekili olarak takımımız için her türlü gayreti vermeye devam ediyorum. Tribünler taraftarsız olmaz. Buradan efsane amigolarımıza ve taraftar gruplarımıza da bir alkış ve destek istiyorum. Hepsinin emeklerine teşekkür ediyorum. Ben Spor Toto Teşkilat Başkanı iken şampiyonluk kupasını kaldırmak nasip olmuştu. İnşallah bir gün lig kupasını kaldırmak da nasip olur" diye konuştu. - GAZİANTEP