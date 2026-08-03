Milletvekili Bozgeyik "Türkiye’nin birlik ruhunu yürekten hissettik" - Son Dakika
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Milletvekili Bozgeyik "Türkiye’nin birlik ruhunu yürekten hissettik"

Milletvekili Bozgeyik "Türkiye’nin birlik ruhunu yürekten hissettik"
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Yurt Dışı Türkler, Dernekler ve Yöresel Kültürler Buluşması Hemşehri Dernekleri Festivali, on binlerce vatandaşın katılımıyla adeta bir kültür şölenine dönüştü.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Yurt Dışı Türkler, Dernekler ve Yöresel Kültürler Buluşması Hemşehri Dernekleri Festivali, on binlerce vatandaşın katılımıyla adeta bir kültür şölenine dönüştü.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen yöresel zenginlikleri aynı çatı altında toplayan dev organizasyon, kent dinamiklerinin kaynaşması ve toplumsal bağların güçlenmesi adına tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Fedaioğlu ile birlikte on binlerin akın ettiği festival alanını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Türkiye'nin farklı illerinden gelip Gaziantep'te yaşamını sürdüren katılımcı ve ziyaretçilerle tek tek sohbet eden Bozgeyik, organizasyonun kapsayıcı ruhuna dikkat çekti.

"Festivalimiz kapsayıcı bir ruha sahiptir"

Festivalin kentin ortak aklını ve kültürel mozaiğini en güçlü şekilde yansıttığını belirten Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, "Gaziantep'imizin değerine değer katan, Türkiye'nin dört bir yanından gelen lezzetlerin, kültürlerin ve kardeşliğin buluştuğu 10. Hemşeri Dernekleri Festivali'nde kıymetli hemşerilerimizi ziyaret ettik. Sıcak bir çay eşliğinde gerçekleşen samimi sohbetlerde, Türkiye'mizin birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha yürekten hissettik. Gaziantep'imize değer katan tüm hemşeri derneklerimize teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

"Festival adeta Türkiye'nin özeti"

Organizasyonun kusursuz bir ev sahipliğiyle Gaziantep'te hayata geçirilmesinin kent vizyonu açısından büyük bir kazanım olduğunu vurgulayan Bozgeyik, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e özel olarak teşekkür etti. Gaziantep'i sadece sanayi ve gastronomiyle değil, farklı kültürleri kucaklayan kapsayıcı belediyecilik anlayışıyla da markalaştıran Başkan Fatma Şahin'in öncülüğüne değinen Bozgeyik, "Farklı coğrafyalardan gelip bu şehirde hayat kuran tüm vatandaşlarımızı tek bir potada birleştiren, kentin toplumsal dinamiklerini harmanlayan bu vizyoner yaklaşım takdire şayandır. Şehrimizin kardeşlik iklimini güçlendiren bu organizasyona imza atan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin olmak üzere, emeği geçen tüm ekibe şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Milletvekili Bozgeyik 'Türkiye’nin birlik ruhunu yürekten hissettik' - Son Dakika

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