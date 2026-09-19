Milletvekili Çan, 700 bin ton fındık bekliyor, piyasa payı yüzde 60-65'e düştü - Son Dakika
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Milletvekili Çan, 700 bin ton fındık bekliyor, piyasa payı yüzde 60-65'e düştü

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Milletvekili Çan, 700 bin ton fındık bekliyor, piyasa payı yüzde 60-65\'e düştü
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YENİ Parti Samsun Milletvekili Murat Çan ile Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Trabzon'da fındık üreticileri ve esnafla buluştu. Çan, bu yıl rekoltenin 700 bin ton civarında olacağını, piyasa payının yüzde 60-65'e düştüğünü söyledi; üreticiler maliyetlerden yakındı.

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - YENİ Parti Samsun Milletvekili Murat Çan ve Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Trabzon'da yurttaşlarla buluştu. Çan, 40 yıl önce 600 bin ton olan fındık rekoltesinin bugün 800 bin tona ulaştığını, bu yıl ise 700 bin ton civarında gerçekleşeceğini belirterek, dikim alanları genişlemesine rağmen üretimin yıllar içinde fazla artmadığını söyledi.

Bir dizi ziyaret kapsamında Trabzon'a gelen Yeni Parti Samsun Milletvekili Murat Çan ve Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, kentte vatandaş, esnaf ve fındık üreticileriyle bir araya geldi. Ziyaretlerde fındık üreticisinin yaşadığı ekonomik sorunlar, artan üretim maliyetleri, işçilik giderleri, fındığın ihracattaki yeri ve Trabzon'un üretim ile nüfus kaybı gündeme geldi. Fındık üreticileri, artan maliyetler nedeniyle elde ettikleri gelirin yetersiz kaldığını belirtirken, Murat Çan fındığın yalnızca ekonomik bir ürün olarak değil, bölgedeki tarımsal yapının ve toprağın korunması açısından da değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Trabzon'daki ziyaretler kapsamında üreticilerle görüşen Çan ve Karadeniz, vatandaşların sorunlarını dinledi. Fındık üreticileri özellikle işçilik maliyetlerinden ve ürünün alım fiyatından yakınırken, üreticilerden biri fındık üretiminde yaşanan temel sorunun yıllar içerisinde uygulanan tarım politikalarıyla bağlantılı olduğunu dile getirdi.

YENİ Parti Samsun Milletvekili Murat Çan, Türkiye'nin fındık üretimindeki payının yıllar içerisinde gerilediğine dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Kırk yıl önce Türkiye'nin rekortesi 600 bin ton. Şimdi taş çatmasın 800'e çıkıyor. 1 milyonu gördüğü çok çok nadir. Bu sene mesela 700 bin ton civarında gerçekleşecek. Bizim kendi üretimimiz bu kadar tabana doğru fındık dikimine rağmen iyi tarım yaptığımızı düşünmemize rağmen bir yıllara göre biz fındık üretimimizi çok artırmamışız. Ama piyasadaki payımız kırk yılda yüzde 75, 80'den şu anda 60, 65'e düşüyor. Taban arazideki yapmış yani onu fındık politikası olarak tartışmak lazım ama Trabzon'da, Ordu'da, Giresun'da özellikle hem kendi memleketimizde Samsun'u bunu katmıyorum. Fındık sadece bir gelir kaynağı mıdır? Aynı zamanda toprağı, habitatı yerinde ekmek için bir ürün mü? Kök ürünü anlamında. Bu fındığın yetiştirildiği yer vatan toprağıdır diye görüp devlet olduğunu burada göstereceksin. Fındıktan Türkiye'nin kazandığı para totalde masraflarını çıkmadan 2,5 milyar dolar değil mi? Peki fındık piyasasının fındığı değerlendirerek son hale getirdiğinde fındık piyasasının toplam değeri ne kadar? 100 milyar dolarla 110, 120 milyar dolar arasında."

YENİ Parti Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Yomra'da mobilyacılar sitesinde yaptığı konuşmada, şunları ifade etti:

"Türkiye'de şu anda yüzde 5'lik kesim parayla oynuyor. Hatta parayla milleti dövüyor. Öyle bir döneme geldik. Orta kesim, orta direk eski tabirler var ya. Hiçbiri kalmadı bunlara. Bir yüzde 5'lik zengin belki yüzde 10'luk gününü kurtaran geri kalan kısımda gözleri kapatmış ülkede ne olacak onu bekliyor. Böyle insanların bizden beklentisi çok fazla. Adımız yeni kendimiz de eskiyiz. Bazen de dalgalı konusu oluyoruz. YENİ Parti'yi vurdunuz da siz eskisiniz diye. Maalesef esnafa üzülür olduk. Şu anda vatandaşın, memurun, amirin esnafın, mobilyacının eli cebinde senin o maliyet farkını hizmetteki KDV oranıyla aldığın KDV oranı hiçbir şey umurunda değil."

Kaynak: ANKA
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