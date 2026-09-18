Milletvekili Ölmeztoprak’tan yoğun temas ve incelemeler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milletvekili Ölmeztoprak’tan yoğun temas ve incelemeler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milletvekili Ölmeztoprak’tan yoğun temas ve incelemeler
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Battalgazi ve Yeşilyurt’ta gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnafla bir araya geldi, mahallelerin taleplerini dinledi ve özel ihtiyaçlı bireylerden şehit ailelerine birçok noktada vatandaşlarla buluştu.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Battalgazi ve Yeşilyurt'ta gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnafla bir araya geldi, mahallelerin taleplerini dinledi ve özel ihtiyaçlı bireylerden şehit ailelerine birçok noktada vatandaşlarla buluştu.

Deprem sonrası yeniden ayağa kalkma sürecinin sürdüğü Malatya'da saha çalışmalarını sürdüren AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, yeni açılan işletmelerden mahalle toplantılarına, esnaf ziyaretlerinden sosyal yaşam merkezlerine kadar geniş çaplı ziyaret ve temaslarda bulundu.

Yeni bir işletmenin açılışına katılan Ölmeztoprak, Selinay Parlak ve annesi Nesibe Parlak tarafından hayata geçirilen iş yerinin açılışına iştirak etti. Kadın girişimciliğinin önemine dikkat çeken Ölmeztoprak, üretime ve istihdama katkı sağlayan her girişimin Malatya'nın yeniden toparlanma sürecine güç kattığını ifade etti.

Esnaf talepleri dinlendi

Battalgazi'nin Akpınar Mahallesi'nde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Ölmeztoprak, çarşıdaki hareketliliği yerinde gözlemledi. İş yeri sahipleriyle görüşen Ölmeztoprak, ticaret hayatına ilişkin beklenti ve önerileri dinleyerek deprem sonrası ekonomik canlanmanın önemine vurgu yaptı.

Ölmeztoprak, Malatya'nın yeniden güçlenen ticaret hayatında esnafın önemli bir rol üstlendiğini belirterek üretmeye ve yatırım yapmaya devam eden tüm işletmelere başarı dileklerini iletti.

Muhtarlarla mahallelerin gündemi masaya yatırıldı

Yeşilyurt'un Aşağıbağlar, Samanlı ve Cemal Gürsel mahallelerinde düzenlenen toplantıda muhtarlar ve mahalle temsilcileriyle bir araya gelen Ölmeztoprak, vatandaşların sahadan ilettiği talepleri değerlendirdi. Toplantıda ulaşım, çevre düzenlemeleri, park alanları ve yerel hizmetlere ilişkin ihtiyaçlar ele alındı.

Muhtarların mahallelerde vatandaşlarla kamu kurumları arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirten Ölmeztoprak, iletilen her talebin takip edildiğini söyledi.

Özel ihtiyaçlı bireylerle buluşma

Yeşilyurt'taki Gülen Yüzler Kafe'yi ziyaret eden Ölmeztoprak, Down sendromlu bireylerle bir araya geldi. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından faaliyet gösteren merkezde çalışan gençlerle sohbet eden Ölmeztoprak, özel ihtiyaçlı bireylerin eğitimden istihdama kadar hayatın her alanında daha güçlü yer almalarının önemine dikkat çekti.

Ziyaret sırasında Malatya Down Sendromlular Derneği Başkanı Nursel Vardı ve ailelerle de görüşen Milletvekili Ölmeztoprak, projeye katkı sunanlara teşekkür etti.

Hane ziyaretleri

Battalgazi'nin Aslanbey Mahallesi'nde Saim ve Cihan Demir kardeşlerin evine konuk olan Ölmeztoprak, aileyle sohbet ederek taleplerini dinledi. Ziyaretin ardından mahalledeki esnafla da görüşen Ölmeztoprak, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Şehit ailesine ziyaret

Hacı Abdi Mahallesi'nde 15 Temmuz şehidi Ramazan Sarıkaya'nın ailesini ziyaret eden Ölmeztoprak, şehidin yeğeni İbrahim'in doğum günü sevincine de ortak oldu. Şehit aileleriyle kurulan gönül bağının kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Ölmeztoprak, Ramazan Sarıkaya başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andıklarını ifade etti.

Kaynak: İHA
İnanç Siraç Kara ÖlmeztoprakMilletvekiliYeşilyurtAK PartiMalatyaEkonomiYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esad rejiminden sakladığı kütüphanesine 15 yıl sonra kavuştu Esad rejiminden sakladığı kütüphanesine 15 yıl sonra kavuştu
Büşra bebeğe ne oldu Kardeşinden olayın seyrini değiştiren ifade Büşra bebeğe ne oldu? Kardeşinden olayın seyrini değiştiren ifade
Melih Gökçek hakkında bir suç duyurusu daha “Elinde ne varsa verecek“ Melih Gökçek hakkında bir suç duyurusu daha! "Elinde ne varsa verecek"
İsveç’te muhalefet çoğunluğu elde etti, Başbakan Kristersson istifa etti İsveç'te muhalefet çoğunluğu elde etti, Başbakan Kristersson istifa etti
Klopp, Sane’yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı Sane’nin menajerinden yanıt geldi Klopp, Sane'yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı! Sane'nin menajerinden yanıt geldi
NASA’dan “yüzyılda bir“ keşfi 2024’te çarptı, 1,5 yıl sonra fark edildi NASA'dan "yüzyılda bir" keşfi! 2024'te çarptı, 1,5 yıl sonra fark edildi
14:24
Osimhen krizi büyüyor Galatasaray’dan olay hamle
Osimhen krizi büyüyor! Galatasaray'dan olay hamle
14:12
Akın Gürlek: 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek
Akın Gürlek: 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek
13:54
Kadir İnanır’ın yakınlar şokta: Bir kravat dahi bırakmamış bize
Kadir İnanır'ın yakınlar şokta: Bir kravat dahi bırakmamış bize
13:46
iPhone 18 Pro Türkiye’de satışa çıktı İşte fiyatı
iPhone 18 Pro Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı
12:57
Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu’ndan ilk açıklama
Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu'ndan ilk açıklama
12:53
Pakistan’da cami yakınında patlama: En az 15 ölü, 50’den fazla yaralı var
Pakistan'da cami yakınında patlama: En az 15 ölü, 50'den fazla yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 14:28:49. #.0.2#
SON DAKİKA: Milletvekili Ölmeztoprak’tan yoğun temas ve incelemeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement