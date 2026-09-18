Milletvekili Ölmeztoprak’tan yoğun temas ve incelemeler

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Battalgazi ve Yeşilyurt'ta gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnafla bir araya geldi, mahallelerin taleplerini dinledi ve özel ihtiyaçlı bireylerden şehit ailelerine birçok noktada vatandaşlarla buluştu.

Deprem sonrası yeniden ayağa kalkma sürecinin sürdüğü Malatya'da saha çalışmalarını sürdüren AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, yeni açılan işletmelerden mahalle toplantılarına, esnaf ziyaretlerinden sosyal yaşam merkezlerine kadar geniş çaplı ziyaret ve temaslarda bulundu.

Yeni bir işletmenin açılışına katılan Ölmeztoprak, Selinay Parlak ve annesi Nesibe Parlak tarafından hayata geçirilen iş yerinin açılışına iştirak etti. Kadın girişimciliğinin önemine dikkat çeken Ölmeztoprak, üretime ve istihdama katkı sağlayan her girişimin Malatya'nın yeniden toparlanma sürecine güç kattığını ifade etti.

Esnaf talepleri dinlendi

Battalgazi'nin Akpınar Mahallesi'nde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Ölmeztoprak, çarşıdaki hareketliliği yerinde gözlemledi. İş yeri sahipleriyle görüşen Ölmeztoprak, ticaret hayatına ilişkin beklenti ve önerileri dinleyerek deprem sonrası ekonomik canlanmanın önemine vurgu yaptı.

Ölmeztoprak, Malatya'nın yeniden güçlenen ticaret hayatında esnafın önemli bir rol üstlendiğini belirterek üretmeye ve yatırım yapmaya devam eden tüm işletmelere başarı dileklerini iletti.

Muhtarlarla mahallelerin gündemi masaya yatırıldı

Yeşilyurt'un Aşağıbağlar, Samanlı ve Cemal Gürsel mahallelerinde düzenlenen toplantıda muhtarlar ve mahalle temsilcileriyle bir araya gelen Ölmeztoprak, vatandaşların sahadan ilettiği talepleri değerlendirdi. Toplantıda ulaşım, çevre düzenlemeleri, park alanları ve yerel hizmetlere ilişkin ihtiyaçlar ele alındı.

Muhtarların mahallelerde vatandaşlarla kamu kurumları arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirten Ölmeztoprak, iletilen her talebin takip edildiğini söyledi.

Özel ihtiyaçlı bireylerle buluşma

Yeşilyurt'taki Gülen Yüzler Kafe'yi ziyaret eden Ölmeztoprak, Down sendromlu bireylerle bir araya geldi. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından faaliyet gösteren merkezde çalışan gençlerle sohbet eden Ölmeztoprak, özel ihtiyaçlı bireylerin eğitimden istihdama kadar hayatın her alanında daha güçlü yer almalarının önemine dikkat çekti.

Ziyaret sırasında Malatya Down Sendromlular Derneği Başkanı Nursel Vardı ve ailelerle de görüşen Milletvekili Ölmeztoprak, projeye katkı sunanlara teşekkür etti.

Hane ziyaretleri

Battalgazi'nin Aslanbey Mahallesi'nde Saim ve Cihan Demir kardeşlerin evine konuk olan Ölmeztoprak, aileyle sohbet ederek taleplerini dinledi. Ziyaretin ardından mahalledeki esnafla da görüşen Ölmeztoprak, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Şehit ailesine ziyaret

Hacı Abdi Mahallesi'nde 15 Temmuz şehidi Ramazan Sarıkaya'nın ailesini ziyaret eden Ölmeztoprak, şehidin yeğeni İbrahim'in doğum günü sevincine de ortak oldu. Şehit aileleriyle kurulan gönül bağının kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Ölmeztoprak, Ramazan Sarıkaya başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andıklarını ifade etti.