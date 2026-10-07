Milletvekili Suiçmez, Reşadiye Kavşağı yıkımını 500 milyon TL'lik maliyetle eleştirdi - Son Dakika
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Milletvekili Suiçmez, Reşadiye Kavşağı yıkımını 500 milyon TL'lik maliyetle eleştirdi

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Milletvekili Suiçmez, Reşadiye Kavşağı yıkımını 500 milyon TL\'lik maliyetle eleştirdi
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Yeni Parti'li Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Reşadiye Köprülü Kavşağı için verilen yıkım kararını eleştirdi. 2016’da 20 milyon liraya yapılan kavşak için yapım maliyetinin 380 milyon lira olduğu, yıkımla toplam maliyetin 500 milyon TL’yi bulacağı belirtiliyor.

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) Yeni Parti Parti Meclisi Üyesi ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Trabzon'da uzun zamandır tartışma konusu olan Reşadiye Köprülü Kavşağı'nın son durumunu gözler önüne serdi.

Reşadiye Köprülü Kavşak üstünde bir açıklama yapan Suiçmez, köprünün yapım ve yıkım maliyetinin neredeyse 500 milyon TL'yi bulacağını vurguladı.

2016 yılında 20 (yirmi) milyon liraya yapılan bu kavşak için yıkım kararı verildiğini belirten Suiçmez, kavşağın yapım sürecinde edilen itirazların görmezden gelindiğini hatırlattı.

Yeni Parti Trabzon Milletvekili, Parti Meclis Üyesi Sibel Suiçmez'in açıklaması şu şekilde:

"Burası Trabzon Reşadiye Köprülü Kavşağı. 2016 yılında o zamanki AKP Belediye Başkanı tarafından tüm bir itirazlara rağmen yapılmıştı. O zamanki maliyetin yirmi milyon liraydı. Bugün yapım maliyetinin 380 milyon lira olduğu düşünülüyor. Yıkım maliyeti de düşünüldüğünde toplamda 500 yüz milyonu bulan bir maliyet var burada. O zaman yapan zihniyet şimdi yıkım kararı aldı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı zaten kullanılmayan bu köprülü kavşağın yıkım kararını aldı. Şimdi de yıkımlara başladı. Bu gösteriyor ki AKP iktidarı kamu kaynaklarını hoyratça gereksiz yere kullanıyor. Hani diyorlardı ya yaparsa AKP yapar. Tam tersi yıkarsa AKP yıkar."

Kaynak: ANKA
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