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Milletvekili Toprak ve Başkan Emre'nin Ankara temasları - Son Dakika

Milletvekili Toprak ve Başkan Emre'nin Ankara temasları

01.10.2021 16:29
Milletvekili Toprak ve Başkan Emre'nin Ankara temasları, System.String[]

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Besni Belediye Başkanı Eyüp Mehmet Emre ile birlikte Ankara'da temaslarda bulundu.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Besni Belediye Başkanı Eyüp Mehmet Emre ile birlikte Ankara'da temaslarda bulundu.

Milletvekili Muhammed Fatih Toprak ve Belediye Başkanı Eyüp Mehmet Emre, Besni'de devam eden ve planlanan yatırımlar için Ankara'da bir dizi görüşmeler yaptı.

Milletvekili Toprak ve Başkan Emre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve İLBANK Genel Müdürü Yusuf Büyük'ü ziyaret ederek Besni ilçesinin yatırımları ve başta olmak üzere birçok konuda fikir alışverişinde bulundu.

Adıyaman'ın hak ettiği her yatırımı alacağını ve sürekli takipçisi olduklarını belirten Milletvekili Toprak, "Ulaşım ve alt yapı yatırımları ve planlanan diğer yatırımlar gibi yapılması gereken kamu hizmetlerinin Besni ilçemize kazandırılması noktasında ilgili bakanlarımız, bakan yardımcılarımız ve genel müdürlükler nezdinde görüşmeler yaparak, istişarelerde bulunduk. İlçemizin temel taleplerini ileterek gerekli adımın atılmasını sağladık. Besni'mizde Bismillah dediğimiz her yatırımı İnşallah kısa süre içerisinde vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız. İlgi ve alakaları için kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Milletvekili Toprak ve Başkan Emre'nin Ankara temasları
Milletvekili Toprak ve Başkan Emre'nin Ankara temasları
Milletvekili Toprak ve Başkan Emre'nin Ankara temasları

Muhammed Fatih Toprak, Milletvekili, AK Parti, Ankara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Milletvekili Toprak ve Başkan Emre'nin Ankara temasları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milletvekili Toprak ve Başkan Emre'nin Ankara temasları - Son Dakika
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