Milletvekilleri Fındık İçin Toplandı - Son Dakika
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Milletvekilleri Fındık İçin Toplandı

Milletvekilleri Fındık İçin Toplandı

Düzce'nin önemli tarım ürünlerinden olan fındık için milletvekilleri bir araya geldi. AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, fındık üreticilerini memnun edecek çalışmaları hayata geçirmek için gayret göstereceklerini belirtti. Fındık üreten illerin milletvekilleri fındık çalışma grubu toplantısında bir araya geldi. Düzce'den Avrupa Birliği ülkelerine 2023 yılında 9 bin 730 ton iç fındık ihracatı gerçekleşmişti.

29.05.2024 09:41
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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin önemli tarım ürünlerinden olan fındık için milletvekilleri bir araya geldiler. AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk "Fındık üreticilerimizi memnun edecek çalışmaları hayata geçirmenin gayretinde olacağız" dedi.

TBMM'de fındık üreten illerin milletvekilleri fındık çalışma grubu toplantısında bir araya geldi. Düzce'nin de önemli tarım ürünü olan ve binlerce kişinin geçim kaynağı olan fındık için yapılacak çalışmaları üreticilerde merakla bekliyor.

Milletvekili Ercan Öztürk toplantı ile ilgili olarak "Bölgemizin geçim kaynaklarından olan fındıkla ilgili politikalarımızı masaya yatırdık, üretim ve ihracat süreci ile vatandaşlarımızın beklentilerini değerlendirdik. Bugüne kadar olduğu gibi fındık üreticilerimizi memnun edecek çalışmaları hayata geçirmenin gayretinde olacağız" ifadelerinde bulundu.

Düzce'den Avrupa Birliği ülkelerine 2023 yılında 9 bin 730 bin ton iç fındık ihracatı gerçekleşmişti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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