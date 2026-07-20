Milletvekilleri İstanbul’da Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milletvekilleri İstanbul’da Vatandaşlarla Buluştu

Milletvekilleri İstanbul’da Vatandaşlarla Buluştu
20.07.2026 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İstanbul milletvekilleri, Güngören, Sarıyer ve Tuzla'da esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

AK Parti İstanbul Milletvekilleri, bu hafta Güngören, Sarıyer ve Tuzla'da düzenlenen saha programlarına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçe teşkilatlarının koordinasyonunda gerçekleştirilen programlarda mahalle ziyaretleri, esnaf buluşmaları ve çeşitli temaslar gerçekleştirildi. Gün boyunca farklı noktalarda vatandaşlarla birebir görüşen milletvekilleri, talep, öneri ve beklentileri dinleyerek not aldı. Samimi bir atmosferde geçen ziyaretlerde hem ilçelere ilişkin gündem başlıkları hem de İstanbul'un öncelikli meseleleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Programlar kapsamında teşkilat mensuplarıyla da bir araya gelen milletvekilleri, sahada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mahalle başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve gönüllülerle gerçekleştirilen istişarelerde teşkilat çalışmalarının güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapılırken, vatandaş odaklı hizmet anlayışının önemine vurgu yapıldı. Esnaf ziyaretlerinde hayırlı işler temennisinde bulunan milletvekilleri, iş yeri sahipleriyle ekonomik gündem, ticari hayat ve ilçelerin ihtiyaçları üzerine sohbet etti. Mahallelerde karşılaşılan vatandaşlarla gerçekleştirilen görüşmelerde ise eğitimden ulaşıma, çevreden sosyal hizmetlere kadar birçok konuda talepler dinlenerek ilgili birimlere iletilmek üzere kayıt altına alındı.

AK Parti'nin siyaset anlayışının temelinde milletle güçlü iletişim kurmanın bulunduğunu ifade eden milletvekilleri, sahadan aldıkları geri bildirimlerin hem TBMM'deki çalışmalarına hem de teşkilat faaliyetlerine önemli katkı sağladığını belirtti. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı koordinasyonunda sürdürülen saha programlarıyla milletvekilleri, teşkilat mensupları ve vatandaşlar arasındaki istişare kültürünün güçlendirilmesi hedeflenirken, İstanbul'un 39 ilçesinde vatandaşlarla doğrudan temas kurmaya yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği ifade edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, AK Parti, İstanbul, Ekonomi, Sarıyer, Tuzla, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Milletvekilleri İstanbul’da Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çeşme’de plajda ’Şemsiyeni açamazsın’ kavgası Çeşme'de plajda 'Şemsiyeni açamazsın' kavgası
Hatay’da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı Hatay'da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı
Kılıç balığını kuyruğundan tutup sahile çekti: Yaptığı cezasız kalmadı Kılıç balığını kuyruğundan tutup sahile çekti: Yaptığı cezasız kalmadı
Oğuzhan Uğur dosyasında dikkat çeken rapor 45 milyonluk para trafiği, lüks villa ve avans işlemleri Oğuzhan Uğur dosyasında dikkat çeken rapor! 45 milyonluk para trafiği, lüks villa ve avans işlemleri
Nesli tükenme tehlikesi altındaki geyik böceği Gördes’te görüldü Nesli tükenme tehlikesi altındaki geyik böceği Gördes'te görüldü
Beşiktaş’tan merakla beklenen Salah açıklaması Beşiktaş'tan merakla beklenen Salah açıklaması

12:04
Messi, İsrail destekçisi mi İşte dilden dile dolaşan meseleni iç yüzü
Messi, İsrail destekçisi mi? İşte dilden dile dolaşan meseleni iç yüzü
11:38
“Yeni Parti“ için tarih netleşti Özgür Özel yarın son kez CHP kürsünde olacak
"Yeni Parti" için tarih netleşti! Özgür Özel yarın son kez CHP kürsünde olacak
11:30
Kılıçdaroğlu’nu mu tercih etti Muharrem İnce sessizliğini bir pozdu pir bozdu
Kılıçdaroğlu'nu mu tercih etti? Muharrem İnce sessizliğini bir pozdu pir bozdu
11:22
Dünya basını, Arjantin’in gaddarlığını konuşuyor
Dünya basını, Arjantin'in gaddarlığını konuşuyor
11:09
12 ilde düğmeye basıldı Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
12 ilde düğmeye basıldı! Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
11:04
Kaya Çilingiroğlu, Hacıosmanoğlu’nun mesajını ifşa etti: Tehdit olarak mı algılamalıyım
Kaya Çilingiroğlu, Hacıosmanoğlu'nun mesajını ifşa etti: Tehdit olarak mı algılamalıyım?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 12:20:39. #7.13#
SON DAKİKA: Milletvekilleri İstanbul’da Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.