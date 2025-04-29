Milli Bisikletçi Saim Tatlıcılar Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bisikletiyle seyir halindeyken kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden 88 yaşındaki milli bisikletçi ve hakem Saim Tatlıcılar, memleketi Bursa'da sevenlerinin gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şampiyon Bisikletçiler Yaz Kampı'nda grup sürüşü sırasında Samet K. (37) idaresindeki 33 DDB 46 plakalı aracın çarptığı milli hakem ve sporcu Saim Tatlıcılar (88) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tatlıcılar, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi Bursa'ya getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Saim Tatlıcılar'ın cenazesi sevenlerinin gözyaşlarıyla Hamitler Mezarlığı'na defnedildi.

Oğlu İrfan Tatlıcılar, "Babam Saim Tatlıcılar, Antalya'da arkadaşlarıyla beraber antrenman sürüşü yaparken seyir halindeki bir araç çarpıyor. Maalesef tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti" şeklinde konuştu. - BURSA