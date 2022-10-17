Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "(Amasra'daki maden patlaması ile ilgili) Milli Eğitim Bakanlığı olarak, 41 şehidimizin tüm evlatlarının... - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "(Amasra'daki maden patlaması ile ilgili) Milli Eğitim Bakanlığı olarak, 41 şehidimizin tüm evlatlarının...

17.10.2022 12:19
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "(Amasra'daki maden patlaması ile ilgili) Milli Eğitim Bakanlığı olarak, 41 şehidimizin tüm evlatlarının...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "(Amasra'daki maden patlaması ile ilgili) Milli Eğitim Bakanlığı olarak, 41 şehidimizin tüm evlatlarının eğitimlerini bugün itibarıyla üstlenmiş bulunuyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "( Amasra'daki maden patlaması ile ilgili) Milli Eğitim Bakanlığı olarak, 41 şehidimizin tüm evlatlarının eğitimlerini bugün itibarıyla üstlenmiş bulunuyoruz. O yavrularımızın tüm eğitim masraflarını biz karşılayacağız. Burslar vereceğiz, tüm okul, kırtasiye masraflarını biz karşılayarak onları yalnız bırakmayacağız." - ANKARA

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ANKARA Milli Eğitim Bakanı Özer, 41 şehidimizin tüm evlatlarıın eğitim masraflarını biz karşılayacağız ANKARA Milli Eğitim Bakanı Özer, 41 şehidimizin tüm evlatlarıın eğitim masraflarını biz karşılayacağız Bakan Özer, 81 ilin milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi Açıklaması Bakan Özer, 81 ilin milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi Açıklaması
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: '(Amasra'daki maden patlaması ile ilgili) Milli Eğitim Bakanlığı olarak, 41 şehidimizin tüm evlatlarının... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "(Amasra'daki maden patlaması ile ilgili) Milli Eğitim Bakanlığı olarak, 41 şehidimizin tüm evlatlarının... - Son Dakika
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