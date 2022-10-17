Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer : "( Amasra 'daki maden patlaması ile ilgili) Milli Eğitim Bakanlığı olarak, 41 şehidimizin tüm evlatlarının eğitimlerini bugün itibarıyla üstlenmiş bulunuyoruz. O yavrularımızın tüm eğitim masraflarını biz karşılayacağız. Burslar vereceğiz, tüm okul, kırtasiye masraflarını biz karşılayarak onları yalnız bırakmayacağız." - ANKARA

ANKARA Milli Eğitim Bakanı Özer, 41 şehidimizin tüm evlatlarıın eğitim masraflarını biz karşılayacağız

Kaynak: İHA

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