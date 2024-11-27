Milli Eğitim Bakanı Tekin, Öğretmenler Günü'nde Türk Sanat Müziği Konserine Katıldı - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Öğretmenler Günü'nde Türk Sanat Müziği Konserine Katıldı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Öğretmenler Günü\'nde Türk Sanat Müziği Konserine Katıldı

Erzurum'da düzenlenen Öğretmenler Günü konserinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türk sanat müziğinin unutulmaz eseri 'Gurbet O Kadar Acı Ki'yi seslendirdi. Konser, öğretmenlerden büyük ilgi gördü ve Bakan Tekin'in performansı büyük beğeni topladı.

27.11.2024 09:11  Güncelleme: 09:16
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, memleketi Erzurum'da öğretmenlerle birlikte Türk sanat müziği konseri dinledi, ısrarları geri çevirmedi ve "Gurbet O Kadar Acı Ki" şarkısını söyledi.

Palandöken Belediyesi Türk Musikisi Topluluğu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde özel bir konserle sahne aldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, öğretmenlerden büyük ilgi gördü. Salon tamamen dolarken, Türk sanat müziğinin birbirinden değerli eserleri öğretmenler için unutulmaz bir müzik ziyafetine dönüştü.

Bakan Tekin'den unutulmaz anlar

Programın en dikkat çeken anlarından birisi ise, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, Türk sanat müziğinin unutulmaz eserlerinden "Gurbet Benim İçimde" adlı parçayı Erzurum'un sevilen seslerinden Murat Kırkkesili ile birlikte seslendirmesi oldu. Bakan Tekin'in performansı, salondaki izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Başkan Sunar'dan öğretmenlere övgü

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, programda yaptığı konuşmada öğretmenlerin toplumun mimarları olduğunu vurgulayarak, "Öğretmenlerimiz, ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa eden kahramanlardır. Onlara duyduğumuz sevgi ve hürmetin sınırı yoktur" dedi. Başkan Sunar, etkinliğin öğretmenlere duyulan minneti ifade etmek için düzenlendiğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'le birlikte etkinliğe, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Palandöken İlçe Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Durmuş Kılıç ve çok sayıda öğretmen katıldı. Türk sanat müziğinin seçkin eserlerinin usta bir şekilde icra edildiği konser, hem öğretmenler hem de katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Milli Eğitim Bakanı Tekin, Öğretmenler Günü'nde Türk Sanat Müziği Konserine Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Tekin, Öğretmenler Günü'nde Türk Sanat Müziği Konserine Katıldı - Son Dakika
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