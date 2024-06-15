Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Erzurum'da emekli öğretmenin cenaze törenine katıldı - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Erzurum'da emekli öğretmenin cenaze törenine katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da emekli öğretmen Hulusi Akgün'ün cenaze törenine katıldı. Kurban Bayramı vesilesiyle memleketi Erzurum'a gelen Bakan Tekin, önceki gün vefat eden emekli öğretmen Hulusi Aygün'ün (65) Narmanlı Camiinde öğlen namazı sonrası kılınan cenaze namazına katıldı. Cenaze namazına, Bakan Yusuf Tekin'in yanı sıra Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, ilçe belediye başkanları, öğretmenler, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Emekli öğretmenin cenazesi Abdurrahman Gazi mezarlığına defin edildi. - ERZURUM

15.06.2024 13:41
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da emekli öğretmen Hulusi Akgün'ün cenaze törenine katıldı.

Kurban Bayramı vesilesiyle memleketi Erzurum'a gelen Bakan Tekin, önceki gün vefat eden emekli öğretmen Hulusi Aygün'ün (65) Narmanlı Camiinde öğlen namazı sonrası kılınan cenaze namazına katıldı.

Cenaze namazına, Bakan Yusuf Tekin'in yanı sıra Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, ilçe belediye başkanları, öğretmenler, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Emekli öğretmenin cenazesi Abdurrahman Gazi mezarlığına defin edildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Erzurum'da emekli öğretmenin cenaze törenine katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Erzurum'da emekli öğretmenin cenaze törenine katıldı - Son Dakika
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