Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Erzurum'da emekli öğretmenin cenaze törenine katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da emekli öğretmen Hulusi Akgün'ün cenaze törenine katıldı.
Kurban Bayramı vesilesiyle memleketi Erzurum'a gelen Bakan Tekin, önceki gün vefat eden emekli öğretmen Hulusi Aygün'ün (65) Narmanlı Camiinde öğlen namazı sonrası kılınan cenaze namazına katıldı.
Cenaze namazına, Bakan Yusuf Tekin'in yanı sıra Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, ilçe belediye başkanları, öğretmenler, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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