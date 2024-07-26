Milli Eğitim Bakanlığı Belgelendirme Hizmet Birimi Tetkik Görevlileri Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nde Denetim Yaptı

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Milli Eğitim Bakanlığı Belgelendirme Hizmet Birimi Tetkik görevlileri, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde bir denetim yaparak, Miraç Sünnetci'yi ziyaret etti.

Belgelendirme Hizmet Birimi Tetkik görevlileri tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde 3 gün gözetim tetkiki yerinde incelendi. "Aşama II Tetkikleri" yapılarak İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi" ve "Kalite Yönetim Sistemi" belgelendirildi. Süreç sonunda Müdür Yardımcısı Mevlüt Çınar'ın eşliğinde İl Müdürü Miraç Sünnetci'yi makamında ziyaret eden bakanlık tetkik görevlileri, denetimler boyunca desteklerini bir an olsun esirgemeyen Sünnetci'ye, Çınar'a teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR