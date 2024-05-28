Milli Eğitim Bakanlığı, Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlik Haftası'nı ilan etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Milli Eğitim Bakanlığı, Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlik Haftası'nı ilan etti

Milli Eğitim Bakanlığı, Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlik Haftası\'nı ilan etti

Mayıs ayının son haftası Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlik Haftası' Arnavutköy'de başladı. İBB Evliya Çelebi İlkokulu'nda gerçekleştirilen programda çocuklar geleneksel oyunlarla eğlendi. Milli Eğitim İstanbul İl Müdürü de etkinliğe katıldı.

28.05.2024 18:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mayıs ayının son haftası Milli Eğitim Bakanlığı'nın Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlik Haftası" olarak ilan edildi. Arnavutköy'de bulunan İBB Evliya Çelebi İlkokulu'nda düzenlenen programla çocuklar geleneksel oyun şenliğinde doyasıya eğlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın projesi kapsamında Mayıs ayının son haftası "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlik Haftası" olarak ilan edildi. Programların başlangıcı bugün Arnavutköy'de bulunan İBB Evliya Çelebi İlkokulu'nda yapıldı. Şenliğe Milli Eğitim İstanbul İl Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentürk de katıldı.

"Ortaklaşma ve dayanışma ortamını öğreniyorlar"

Öğrencilerin doyasıya eğlendiği organizasyonda konuşan Milli Eğitim İstanbul İl Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentürk, "Okulun en büyük amacı çocukları okula hazırlamak ve onların keyifli, mutlu, öğrenme ortamını oluşturmak. Bugün çocuklarımız keyifli vakit geçirerek aslında bizim yüzyıllardır Anadolu'muzda oynanan oyunları burada arkadaşları ile birlikte hem öğreniyorlar hem de keşfediliyorlar. Burada paylaşmayı, kazanmanın keyfini aynı zamanda, kaybetmeyi arkadaşlarıyla beraber yaşıyorlar. Grup oyunlarında özellikle ortaklaşma ve dayanışma ortamını öğreniyorlar. Oyun çocuğun hayatında vazgeçilmez bir alandır. Oyun çok önemli bir öğrenme etkinliği ve keşfetme özelliğidir. Biz bugün burada bu ortamı sağladık çocuklarımıza. Tüm ilkokullarımızda ve İstanbul'un her okulunda, yüzyıllardır Anadolu'muzdan ve kültürümüzden gelen geleneksel çocuk oyunlarını öğretmenlerimizin dahilinde keyifli öğrenme ortamı oluşturarak çocuklarımızla buluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bahçede oynadığımız oyunlar evde bilgisayar veya telefondan oynadığımız oyunlardan daha keyifli"

Düzenlenen şenlikte oyunlar oynayarak eğlenen öğrencilerden Rüzgar Eyüp Sönmez, "Bugün hakemlik yapıyorum. Bahçede oynadığımız oyunlar evde bilgisayar veya telefondan oynadığımız oyunlardan daha keyifli. Burada bugün arkadaşlarıma hakemlik yapmak güzel bir duygu. Bahçede yumurta yarışı ve yeni yeni oyunlar öğrendim. Buradan yaşıtlarıma söyleyeceğim, bilgisayar oynamayın, futbol ve benzeri sporlar yapın" şeklinde konuştu.

Yine öğrencilerde Melek Arışan ise, "Bugün burada keyifli oyunlar ve yarışlar yapıyoruz. Arkadaşlarımızla ve hocalarımızla birlikte eğleniyoruz ve bu durumdan çok mutluyuz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Evliya Çelebi, İstanbul, Çocuk, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Milli Eğitim Bakanlığı, Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlik Haftası'nı ilan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:00 Bakan Tekin’den, Kocaeli’de öğretmene saldırı skandalı üzerinden “ÖMK“ sinyali: Bir an önce hayata geçireceğiz Bakan Tekin'den, Kocaeli'de öğretmene saldırı skandalı üzerinden "ÖMK" sinyali: Bir an önce hayata geçireceğiz
18:21 Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 1’i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
17:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis’te görüştü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü
16:41 İsrail yine çadır kampa saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var İsrail yine çadır kampa saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
16:06 Bakan Şimşek son rakamları paylaştı Türkiye’nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde Bakan Şimşek son rakamları paylaştı! Türkiye'nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde
19:02 Lig bitti, göndermeler bitmedi Kaan Ayhan’dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı Lig bitti, göndermeler bitmedi! Kaan Ayhan'dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı
18:36 Aynı gruptayız Çekya’nın EURO 2024 kadrosu belli oldu Aynı gruptayız! Çekya'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu
18:08 Yusuf Yazıcı’dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam Yusuf Yazıcı'dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam
17:32 İsrail’e tepkiler dinmiyor Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti İsrail'e tepkiler dinmiyor! Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti
17:28 Mourinho işi tamam Aziz Yıldırım tarih bile verdi Mourinho işi tamam! Aziz Yıldırım tarih bile verdi
17:26 Birleşik Kamu İş, Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ne dava açtı: Memurların hakkı kısıtlanıyor Birleşik Kamu İş, Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne dava açtı: Memurların hakkı kısıtlanıyor
17:00 Beşiktaş ve Fenerbahçe geri sayıma geçti Jose Mourinho’dan ses var Beşiktaş ve Fenerbahçe geri sayıma geçti! Jose Mourinho'dan ses var
16:53 Antalya’da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu Antalya'da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu
16:29 11 kişinin can verdiği kazada şoförün ifadesi ortaya çıktı 11 kişinin can verdiği kazada şoförün ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 20:07:22. #1.11#
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanlığı, Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlik Haftası'nı ilan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement