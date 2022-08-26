Aydın'da 'Köy Yaşam Merkezi' çalışmaları devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından köy okullarının yaşam merkezlerine dönüştürülmesi ve matematik seferberliği projesi çerçevesinde, Aydın'ın Kuşadası ilçesi Çınar Köyü İlkokulu'nda 'Köy Yaşam Merkezi' oluşturma çalışmaları devam ediyor.

Kullanılmayan köy okulu binaları, köy yaşam merkezleri projesiyle ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane; matematik, doğa, bilim, ve tasarım gibi farklı alanda hizmet veren atölyelerle gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürülüyor. Köy yaşam merkezleri, öğrencilerin ve köy halkının hizmetine sunuluyor. Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, yapımı devam eden Kuşadası Çınar Köy Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından köy okullarının binalarını tekrar hayata kazandırma ve vatandaşlarla öğrencilerin her alanda yediden yetmişe faydalanabileceği birer eğitim yuvası olacak olan 'Köy Yaşam Merkezleri'nin eğitime yeni bir boyut kazandıracağını ifade eden İl Müdürü Okumuş, bu merkezlerde hem çocukların hem de ailelerinin yaygın ve örgün eğitimden aynı anda faydalanacaklarını ifade ederek çalışmalarda emeği geçen tüm eğitimcilere ve idarecilere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. - AYDIN