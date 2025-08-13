Milli İrade Meydanı otoparkıyla rahatlık sağlıyor

Kocaeli'nin yeni çekim merkezi olan Milli İrade Meydanı, geniş otoparkıyla da büyük rahatlık sağlıyor. Şehir içine araçla girmek istemeyen sürücüler burada park edip, tramvay ya da yaya olarak şehir merkezine rahatlıkla ulaşabiliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan İzmit Milli İrade Meydanı'nda her geçen gün hareketlilik artarken, proje kapsamında yapılan ve 24 saat açık olan otopark vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Şehit Rafet Karacan Bulvarı ve Ankara Karayolu Caddesi üzerinden giriş ve çıkışların sağlandığı otoparkı kullanan vatandaşlar, Milli İrade Meydanı'ndaki kafe ve sosyal donatılarda keyifli vakit geçirmenin yanı sıra şehir merkezine yaya olarak kısa sürede ulaşma imkanı buluyor. "Park et-devam et" modelinin tam anlamıyla hayat bulduğu otopark sayesinde, vatandaşlar büyük kolaylık elde ediyor. Sürücülere büyük kolaylık ve konfor sağlayan otopark, ücretiyle de oldukça cazip.

350 araç kapasiteli otopark

Ev sahipliği yaptığı etkinliklerle Kocaeli'nin kalbi olan Milli İrade Meydanı, bünyesinde yer alan otopark ile sürücülere araçlarını park ederek trafiğe girmeden şehir merkezine kolay ulaşım imkanı sunuyor. 50 bin metrekarelik alan üzerine kurulan meydana inşa edilen 350 araç kapasiteli otopark, hizmete alındığı günden bu yana bölgede faaliyet gösteren kurumların personelleri tarafından da güvenle kullanılıyor. Daha yaşanabilir bir kent hedefiyle çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir ulaşım kapsamında çeşitli projeleri hayata geçiriyor. Çevre dostu ve insan odaklı ulaşım sistemlerini teşvik etmek amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde "park et-devam et" modeli yaygınlaştırılırken, şehrin önemli noktalarında inşa edilen geniş kapasiteli otoparklarla da şehir merkezindeki araç yoğunluğu azaltılıyor. - KOCAELİ