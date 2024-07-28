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Milli Kuvvetler Caddesi trafiğe kapandı, sanata kapı açtı

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, hafta sonlarında araç trafiğine kapattığı Milli Kuvvetler Caddesine sahne kurarak; vatandaşların yaz akşamını renklendirerek keyifli ve eğlenceli zaman geçirmelerini sağlıyor. Konserden çok memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, her hafta tekrar etmesi talebinde bulundu.

Balıkesir'in en işlek caddelerinden biri olan Milli Kuvvetler Caddesini, hafta sonları 11.00-23.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatarak vatandaşların rahatça ve güvenle alışverişlerini yapmalarını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de sanatı sokağa taşıdı. Caddenin girişine sahne kurularak Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarının yetenekli sanatçıları; Ezgi Abacı, Metin Durgutlu, Cihangir İncemen ve Umut Ayral tarafından muhteşem bir konser gerçekleştirdi.

Vatandaşlar, güzel bir yaz akşamı geçirdi

Birbirinden güzel şarkılara eşlik eden vatandaşlar, aileleriyle ve arkadaşlarıyla birlikte güzel bir yaz akşamı geçirdiler. Balıkesir'in; böyle etkinliklere ihtiyacı olduğunu ve konserden çok memnun kaldıklarını ifade eden vatandaşlar, her hafta konserlerin devam etmesi temennisinde bulunarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a teşekkürlerini ilettiler.